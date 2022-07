La nouvelle série Resident Evil est maintenant disponible sur Netflix

Les adaptations de Resident Evil en live-action se suivent mais ne se ressemblent pas, en dehors d’une qualité toujours discutable. Netflix tente à sa chance avec une toute nouvelle série qui s’éloigne beaucoup des jeux (ce qui n’a pas vraiment réussi à Paul W. S. Anderson), et après quelques semaines de promotion, elle est déjà disponible sur la plateforme de SVOD.

La saison 1 est disponible

Vous pouvez donc dès maintenant démarrer Netflix et donner une chance à cette nouvelle série Resident Evil, qui prend le pari de nous raconter une histoire complétement originale. On y suit ici les deux filles du célèbre Wesker, et ce à travers deux époques différentes, une en 2022, et une autre en 2036.

En 2022, on suivra les deux enfants dans la ville de New Raccon City, qui semble cacher de nombreux mystères avec un Virus-t qui n’est jamais bien loin. En 2036, c’est encore plus chaotique puisque l’on se trouve en pleine apocalypse, avec certains monstres iconiques de la saga qui vont malmener les personnages. Vous pouvez voir un nouvel extrait de la série (en anglais) ci-dessus.

Cette série est composée de huit épisodes d’un peu moins d’une heure. Si vous êtes fans de la saga d’horreur et que vous n’avez pas peur de découvrir une adaptation très éloignée des jeux, vous savez quoi faire de votre jour férié.