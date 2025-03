La Nintendo Switch 2 pourrait bien être compatible avec les Amiibo

Pas question de se passer d’un tel marché

The Verge relaye aujourd’hui un document en provenance de la Federal Communication Commission, qui semble confirmer que la Switch 2 aura droit à du Wi-Fi 6 et que les deux ports USB-C de la machine pourront être utilisés pour la recharge. On remarquera surtout que la compatibilité NFC est présente, de la même manière que sur la première Switch, c’est-à-dire sur la Joy-Con droit de la console. Ce qui laisse donc penser que votre collection d’Amiibo pourra bien être utilisée ici.

Après tout, la Switch 2 sera rétrocompatible et pour s’assurer que des options ne soient pas retirées des certains jeux, il était nécessaire que la technologie soit présente. Et surtout, la réponse des consommateurs ayant construit une véritable collection de ces petites figurines serait sans doute assez hostile si ces Amiibo ne fonctionnaient pas sur cette Switch 2. On imagine de toute façon que ce marché est très porteur pour Nintendo, et que ce dernier n’avait aucune raison de ne pas le faire durer pendant encore des années maintenant que sa nouvelle console est à l’horizon.