Konami renouvelle la marque Suikoden, un retour prévu au Tokyo Game Show ?

Le Tokyo Game Show 2022 ouvrira ses portes la semaine prochaine et devrait a priori nous réserver quelques annonces, même si le salon japonais n’a plus vraiment été le lieu des grosses surprises ces dernières années. La semaine dernière, Konami nous a prévenu qu’il devrait annoncer un jeu autour d’une licence appréciée dans le monde entier, et forcément, les spéculations à ce sujet se sont multipliées très vite. Et si on sait qu’a priori, il ne faut pas s’attendre à une annonce vraiment majeure, un espoir est en train de naitre du côté de Suikoden.

Un regroupement d’indices qui interpelle

Cette annonce ne devrait pas concerner les licences phares de l’éditeur japonais, comme Silent Hill ou Castlevania, du moins selon VGC. Mais dans le week-end, on a appris que Konami avait renouvelé le dépôt de la marque Suikoden au début du mois de juin.

Le timing en lui-même peut déjà rendre suspicieux, mais on l’est encore plus lorsque l’on se rappelle que l’annonce du nouveau jeu en question sera assurée sur scène par le seiyu Yuji Kaji, que l’on connait pour ses rôles dans des animes à grand succès, mais aussi pour son implication dans la série Suikoden, notamment Suikoden 2.

On peut donc s’amuser à relier les indices ici, et se dire que Konami a bien prévu de nous parler de Suikoden au TGS, mais restons prudent. Un renouvellement de marque comme celui-ci est très courant dans l’industrie, et n’est pas forcément annonciateur de nouveaux projets. Quant à Yuji Kaji, il se peut simplement qu’il ait été choisi justement parce qu’il a déjà travaillé avec Konami, et parce qu’il s’agit d’un seiyu très populaire au Japon. Prudence donc, mais on croise un peu les doigts tout de même.