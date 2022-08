Konami va faire une annonce à propos d’une licence aimée partout dans le monde au Tokyo Game Show

La Gamescom, c’est terminé, et tous les regards se portent maintenant vers le Tokyo Game Show qui aura lieu dans une quinzaine de jours. Les éditeurs présents sur place commencent à détailler leur line-up, comme Konami, qui vient de sortir son planning pour les festivités du salon japonais. Et ce calendrier intrigue beaucoup de monde étant donné qu’on y voit un créneau concerné à une nouvelle annonce, et ce n’est pas tous les jours que Konami annonce un jeu.

Pas d’affolement

C’est encore plus intriguant quand on s’intéresse de près à la description de cette annonce, qui tease un jeu non-annoncé autour d’une « licence appréciée par des fans dans le monde entier ».

Alors forcément, avec cette description et le nom de Konami dans la balance, on pense forcément à Silent Hill, dont les rumeurs autour de nouveaux sont nombreuses ces derniers temps. On peut aussi penser à Metal Gear etCastlevania, deux licences qui pourraient aussi effecteur leur retour, mais VGC vient calmer nos ardeurs.

Selon les informations du site, même si de nouveaux jeux sont en préparation du côté de ces licences, cette annonce au Tokyo Game Show ne les concerne probablement pas. Selon les sources de VGC, on serait plutôt en droit d’attendre un projet plus petit que cela.

On notera aussi que cette annonce aura lieu le 16 septembre sur scène, avec le seiyu Yuki Kaji (Eren dans L’Attaque des Titans, Shoto dans My Hero Academia) qui présentera le tout. Rendez-vous donc à cette date pour en savoir plus, mais n’espérez pas des monts et merveilles.