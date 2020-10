Kojima Productions : un nouveau projet en préparation

Kojima Productions a confirmé ce jeudi être en train de travailler sur un nouveau projet, un peu moins d’un an après la sortie de son premier jeu, Death Stranding.

Annoncé sur la page LinkedIn du studio ainsi que sur son compte Twitter officiel, Kojima Productions, crée en 2015 après le départ d’Hideo Kojima de Konami, est à présent à la recherche « des meilleurs talents de leur catégorie« pour travailler sur ce nouveau projet au sein de son studio de Tokyo.

#KojimaProductions confirms a new project is in development and is looking to hire the best-in-class talent to work out of our Tokyo studio. For more information on the openings and requirements, please visit our website at https://t.co/jeTGnnwLAW pic.twitter.com/StLOrxTlhg

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) October 22, 2020