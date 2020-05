Death Stranding est un « succès » selon Hideo Kojima

Alors que ses différentes éditions PlayStation 4 sont commercialisées à prix réduit à l’occasion des Days of Play, Death Stranding n’a toujours pas communiqué de chiffres de vente précis depuis sa sortie en novembre 2019. Toutefois, si l’on en croit Hideo Kojima, le jeu « a dépassé la somme nécessaire pour faire du profit » au point de le qualifier de « succès. »

Un nouveau projet en préparation

Lors de son interview avec le site japonais LiveDoor News, relayée par Gematsu, le PDG de Kojima Productions s’est exprimé de manière très brève sur l’avenir de son studio. Un nouveau projet est actuellement « au stade de la planification » et un autre, décrit comme « gros », est récemment « tombé à l’eau. »

Notez que le producteur a également été interrogé sur les dernières rumeurs concernant les hypothétiques acquisitions des droits d’auteur des licences Metal Gear Solid et P.T. et a déclaré qu’elles étaient « complètement fausses » et « qu’il n’en avait pas entendu parler. »

Death Stranding est disponible sur PlayStation 4 et sortira le 14 juillet prochain sur PC.