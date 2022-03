Kirby : Un concert prévu au Japon pour les 30 ans de la licence

Kirby et le Monde Oublié sort bientôt, et c’est donc le retour de notre petite boule rose préférée sur le devant de la scène. Kirby reste une licence incontournable pour les fans, et cette année, c’est les 30 ans de la sortie du premier jeu Kirby en 1992 : Kirby’s Dream Land. À cette occasion, un concert exclusif des jeux Kirby est prévu cette année au Japon.

Kirby en concert au Japon, et en ligne ?

Le concert est organisé lors du Kirby 30th Anniversary Music Fest au Japon, au Tokyo Garden Theater, une salle de concert mythique de la capitale nippone, le 8 août prochain. Heureusement pour nous, les organisateurs ne font pas les choses à moitié, étant donné que le concert sera rediffusé en live pour que tout le monde puisse en profiter. On ne sait toujours pas à ce jour si l’accès au stream sera gratuit ou payant.

Sur le site officiel de l’événement, on en apprend plus sur le déroulement du concert :

« Cet événement est un événement musical où vous pourrez profiter d’un medley original de musique des anciens jeux de la série pour vous rappeler des souvenirs. Un grand écran LED sera aussi de la partie avec un Kirby en mouvement pour accompagner le concert. Nous sommes impatients d’avoir un concert excitant avec toute la communauté. »

Plus de 35 musiciens vont participer au concert, et l’idée même de voir un Kirby holographique en direct ou même en stream nous fait frissonner. Que vous soyez fan ou non de la licence, l’événement est assez rare et unique pour ne pas le manquer. Mais en attendant, n’hésitez pas à aller voir notre preview de Kirby et le Monde Oublié avant sa sortie le 25 mars.