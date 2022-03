Aperçu Kirby et le Monde Oublié – Une nouvelle aventure 3D prometteuse pour le plus mignon des héros ?

Deux ans après le dernier jeu Kirby en date, Kirby Fighters 2, et pas moins de quatre après Kirby Star Allies, Kirby revient enfin nous faire grâce de sa divine présence dans Kirby et le Monde Oublié. Mais alors que la licence nous avait habitué à du fun majoritairement en 2D, à l’exception de Kirby Air Ride et Kirby’s Blowout Blast, cette fois-ci, c’est bel et bien en 3D que se feront les prochaines véritables aventures de la petite boule rose qui fêtera en avril son 30e anniversaire.

Nous avons eu l’opportunité d’essayer les quelques premiers niveaux de ce nouvel opus, qui sortira le 25 mars prochain exclusivement sur Nintendo Switch.

Le jeu a été testé dans une version éditeur fournie par Nintendo.

Kirby et le monde oublié (Nintendo Switch) - Acheter sur Amazon Accompagnez Kirby dans sa toute première aventure en 3D; Déplacez-vous librement dans les niveaux et utilisez les différents pouvoirs de Kirby

Kirby et l’autre dimension

Comme présenté lors de son trailer d’annonce, la nouvelle aventure de notre petite boule rose favorite débute alors que celui-ci se réveille sur une plage inconnue, au milieu des ruines d’un monde étrange. C’est ici que nous prenons le contrôle de Kirby et partons à la découverte de cette nouvelle dimension, dans tous les sens du terme, pour sauver les Waddle-Dee et trouver un moyen de rentrer sur la planète Pop.

Un constat se fait rapidement lors de ces premières minutes de jeu, celui qu’une grande attention a été prêtée aux décors pour faire de ce nouveau monde, bien qu’en ruine, un endroit vivant. Chacun des niveaux que nous avons eu l’occasion de tester regorge de petits détails ; de plantes qui ont envahi les bâtiments, de canettes abandonnées sur un banc, ou même d’ennemis profitant du centre commercial abandonné pour se partager un gâteau à la fraise. Tout y est conçu pour non seulement inviter le joueur à explorer chaque recoin, mais surtout à le faire sourire devant tant de charme et de mignonnerie.

Outre ces décors chatoyants, force est de constater que le gameplay « à la Kirby » consistant à courir, sauter, et avaler des ennemis pour absorber leurs pouvoirs est non seulement toujours aussi efficace, mais se traduit également extrêmement bien en 3D ; la prise en main est quasi immédiate, à tel point que l’on pourrait avoir l’impression par moment qu’il en a toujours été ainsi pour la série.

Mais un simple passage à la 3D n’aurait pas été suffisant, ainsi de nombreux ajouts ont également été réalisés pour enrichir l’aventure, comme le village des Waddle-Dee, où se débloqueront au fur et à mesure divers mini-jeux et bâtiments, dont l’armurerie, où il sera possible de faire évoluer les pouvoirs de Kirby.

La véritable particularité de cet opus reste cependant le Transmorphisme, qui viendra s’ajouter aux pouvoirs traditionnels de Kirby : faute de pouvoir avaler certains objets à cause de leur taille, son petit corps rond quelque peu malmené en chemin, Kirby pourra prendre leur contrôle afin de progresser dans les niveaux, contrôlant tour à tour une voiture, un distributeur ou un cône de chantier.

En plus d’être particulièrement loufoques et marrantes à jouer, ces transformations apportent une petite touche de fraicheur et d’inattendu particulièrement bienvenue, et, s’il est capable de se renouveler correctement au fur et à mesure de l’aventure, le transmorphisme pourrait rapidement s’avérer être l’un des meilleurs éléments du jeu, tant les possibilités semblent infinies.

À la recherche de défi

Il est clair qu’un grand soin a été apporté au jeu pour le rendre extrêmement accessible ; aux vétérans de la série, évidemment, avec une option de configuration de touche identique à celle des précédents opus, mais aussi aux néophytes, grâce à sa simplicité que l’on pourrait qualifier d’enfantine.

Et c’est peut-être ce que l’on pourrait reprocher au jeu, qui semble tomber dans les travers de ses prédécesseurs : une extrême simplicité, et ce, malgré deux niveaux de difficulté et l’ajout de missions additionnelles à chaque niveau pour proposer un challenge supplémentaire. À tel point que le jeu a tout simplement décidé de se débarrasser du système de vie, devenu obsolète déjà dans Star Allies tant il était généreux en vies supplémentaires, pour adopter une approche similaire à celle de Super Mario Odyssey : perdre des pièces à chaque mort.

Ce qui pourrait le plus s’approcher d’un semblant de challenge se trouvera ici dans les niveaux bonus, intitulés « Routes des Trésors ». Sortes de défis contre-la-montre, il sera question ici de traverser un niveau le plus rapidement possible à l’aide d’un pouvoir ou d’une transformation imposée, avec à la clé une gemme rare, nécessaire à l’amélioration de pouvoirs.

Mais ici encore, le titre est plus que généreux avec le temps imparti pour terminer le niveau, et même si l’objectif de temps peut corser la chose pour ceux qui souhaiteraient l’atteindre, ce dernier est complètement optionnel.

En tout et pour tout, Kirby et le monde oublié se présente comme un adorable plateformer plein de bonnes idées et d’âme, et ces premières heures laissent présager une transition à la 3D réussie. Reste à présent de savoir si le jeu va sortir de sa zone de confort, ou alors définitivement tomber dans les travers de Star Allies, en se contentant d’une quête principale certes fun, mais avec un challenge relégué à des modes de jeu annexes.