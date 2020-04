Kingdom Under Fire: The Crusaders est disponible sur GOG

Lancé en 2004 sur Xbox avant d’être porté sur PC via Steam en février dernier, Kingdom Under Fire: The Crusaders intègre le catalogue GOG dès aujourd’hui. Cette version modernisée apporte son lot de fonctionnalités comme la prise en charge du support clavier-souris et les graphismes HD.

Un RTS-action fantasy au son heavy metal

Développé et édité par le studio sud-coréen Blueside, ce jeu est un RTS-action appartenant à l’univers fantasy de la licence Kingdom Under Fire et proposant une bande-son heavy metal. Vous pouvez prendre le contrôle de quatre armées différentes, deux composées d’humains et les autres appartenant à la Légion Noire. Pour gagner, vous devrez faire preuve de stratégie, maîtriser votre héros légendaire et faire évoluer vos soldats.