The King of Fighters XV enchaîne avec Ralf et Clark

Cette semaine, The King of Fighters XV nous dévoile le retour non pas d’un mais de deux combattants car personne, même pas SNK, ne peut séparer Ralf et Clark.

Ralk & Clarf

On parlait d’eux la semaine dernière à l’occasion de la bande-annonce de Leona et oui, Ralf Jones, Clark Still et Leona Heidern forment bien la Team Ikari (mais sans le Warriors perdant au passage une partie du titre de leur jeu original). Ralf est doublé par Bunshu Shinoya et Clark par Tomo Kasaya (dont il s’agit respectivement de leurs uniques rôles).

The King of Fighters XV sortira cette année mais on ne sait encore et toujours pas sur quelles plateformes.