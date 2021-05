The King of Fighters XV : Leona Heidern en tank(top)

The King of Fighters XV avait teasé deux personnages de manière presque subliminale dans son trailer d’annonce et malgré toutes les vidéos publiés depuis, SNK n’avait pas donné de leurs nouvelles jusqu’à aujourd’hui. Enfin si K’ manque toujours à l’appel, c’est au tour de Leona Heidern de montrer du gameplay.

La grande muette

Leona devrait logiquement faire partie de la Team Ikari Warriors en compagnie des inséparables Ralf et Clark. Même si Ralf Jones et Clark Still restent toujours à confirmer pour cet épisode. Comme depuis quelques années, Leona devrait être doublée par Seiko Yoshida dont il s’agit du plus grand rôle avec peut-être le duo Say’ri et Noire apparu dans Fire Emblem Awakening.

The King of Fighters XV est toujours prévu pour cette année mais n’a pas encore indiqué ses plateformes.