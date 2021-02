King of Fighters XV : Il faudra composer avec Joe Higashi

King of Fighters XV continue de dérouler les petits trailers pour annoncer son probable gigantesque casting. Et cette semaine, c’est au tour de Joe Higashi de confirmer son retour.

Le champion de Muai Thai apparu dans le premier Fatal Fury sera donc bien dans King of Fighters XV, de nouveau doublé par Kozo Mito comme c’est le cas depuis KOF XIV. On s’attend donc à le voir de nouveau dans l’équipe des frères Bogard même s’il n’est pas impossible que SNK nous surprenne de nouveau.

En effet, à l’occasion de l’annonce de Benimaru, l’éditeur avait édité les titres des précédents trailers pour révéler que les trois premiers combattants formaient la Team Hero. Il faudra donc attendre la semaine prochaine pour savoir si on nous fera le coup à chaque fois ou non. Et si c’est le cas, il faudra voir qui fera donc équipe avec Iori Yagami et Joe Higashi.

Oui, il faut bien s’occuper avec des théories quand on attend encore et toujours des informations concrètes sur la sortie de King of Fighters XV qui sera disponible en 2021 sur on ne sait pas quelles plateformes.