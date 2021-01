King of Fighters XV : Benimaru complète le premier trio

Sans grande surprise, les « nouvelles informations » promises par The King of Fighters XV la semaine dernière étaient une fois de plus une bande-annonce de personnage, cette fois-ci pour Benimaru Nikaido.

Encore plus traître qu’un joueur d’Among Us

Pas de Tung Fu Rue pour compléter la China Team avec Shun’Ei et Meitenkun. Non, c’est Benimaru qui change encore une fois de camp pour former avec eux la Team Hero. Il est de nouveau doublé par Atsushi Maezuka, qui est lui toujours fidèle à SNK pour qui il interprète régulièrement quatre personnages depuis 1994 (Choi Bounge et Ralf Jones dans les KOF, et Kyoshiro dans les Samurai Shodown).

The King of Fighters XV sortira en 2021, on ne sait toujours pas où.