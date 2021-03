King of Fighters XV : Andy Bogard vient jouer des coudes

The King of Fighters XV ne pouvait pas échapper à sa présentation hebdomadaire de personnage et c’est cette fois-ci au tour d’Andy Bogard de confirmer son retour.

En attendant le retour de Terry occupé avec Smash pour l’instant

Andy Bogard a une bien meilleure mine que dans KOF 14 mais il faut avouer que la barre à dépasser n’était pas très élevée. On suppose qu’il retrouvera son célèbre frère Terry, qui se fait toujours attendre, et Joe Higaishi déjà annoncé pour former la Team Fatal Fury. Il sera de nouveau incarné vocalement par Hiroshi Okamoto qui le double depuis l’épisode précédent.

The King of Fighters XV sortira cette année mais on ne sait toujours pas sur quels supports.