Kena va faire son entrée dans Fall Guys: Ultimate Knockout

Il n’y a pas que Fortnite qui sait si prendre avec les partenariats, Fall Guys: Ultimate Knockout sait lui aussi comment faire. Après un crossover avec Doom, Tron, ou plus récemment, Le Livre de la Jungle, c’est maintenant au tour de la petite Kena de faire son entrée sur le battle royale de Devolver Digital.

Kena et Rot en mode fayot

Alors que son jeu arrive la semaine prochaine, Kena et son petit compagnon, Rot, arriveront dans la boutique d’objets de Fall Guys: Ultimate Knockout, mais en deux temps.

Tout d’abord c’est Rot qui va débarquer dans le magasin le mardi 21 septembre, et ensuite ce sera au tour de Kena de faire son entrée le vendredi 24 septembre.

À savoir que, nos deux petits fayots sur pattes vont être déblocables gratuitement en échange de cinq petites couronnes pour le haut, et cinq autres pour le bas. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui veulent avoir les deux ensembles vont devoir dépenser vingt couronnes.

Un partenariat qui n’est pas très surprenant puisque, Fall Guys a été racheté par Epic Games et que Kena: Bridge of Spirits sera disponible uniquement sur l’Epic Games Store en ce qui concerne la version PC.

En tout cas, Fall Guys: Ultimate Knockout est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, PC (Steam), et Kena: Bridge of Spirits arrive le mardi 21 septembre 2021 sur PC (Epic Games Store), ainsi que sur PlayStation 4 et PlayStation 5.