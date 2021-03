Epic Games rachète le studio Mediatonic, que l’on connaît pour Fall Guys

Coup de tonnerre dans l’industrie. On savait que Epic Games avait un sacré trésor de guerre puisqu’ils le prouvent chaque semaine en offrant des jeux gratuitement sur leur boutique, mais on ne pensait pas qu’ils étaient sur le point de racheter un studio. C’est pourtant ce qu’il vient de se passer avec Mediatonic, ou plutôt Tonic Games Group (maison-mère du studio qui possède également Fortitude Games) si l’on en croit Jason Schreier.

D’un Battle Royale à un autre

BREAKING: Epic Games is buying Fall Guys developer Mediatonic, @olgakharif and I have learned. Story hitting shortly — Jason Schreier (@jasonschreier) March 2, 2021

Le journaliste de Bloomberg nous apprend donc que Epic Games a mis la main sur Mediatonic, un studio londonien qui doit sa renommée à Fall Guys et qui a aussi développé des titres comme Murder By Numbers ou Hatoful Boyfriend. Fall Guys a été leur premier vrai carton planétaire, avec des millions de copies vendues alors que le titre avait été offert sur le PS Plus lors de sa sortie.

Est-ce que cela change quelque chose pour le futur de Fall Guys ? Selon Epic Games, non, puisque toutes les versions du jeu vont continuer d’être soutenues à l’avenir, que ce soit sur consoles ou sur PC. Le jeu va donc bien rester à l’achat sur Steam.

On ne connaît pas encore tous les détails concernant ce rachat, mais Jason Schreier va prochainement publier un article co-signé par Olga Kharif qui nous permettra d’en apprendre plus.