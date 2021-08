Fall Guys collabore à nouveau avec Disney avec des costumes sur Le Livre de la Jungle

Fall Guys se la joue Fortnite ces derniers mois, ce qui n’a rien d’étonnant depuis le rachat de Mediatonic par Epic Games. Le jeu a déjà collaboré avec plus grands noms, dont Disney pour des costumes Tron, mais voici que des costumes inspirés d’un film encore plus populaire vont débarquer dans le jeu.

On veut tous le costume de Baloo

Le Livre de la Jungle débarque donc dans Fall Guys pour la saison 5, qui est logiquement consacrée au thème de la jungle. On aura donc droit à 4 nouveaux costumes pour le jeu, avec un événement limité en jeu du 3 au 12 septembre prochain centré sur le Roi Louie, dont le costume pourra être obtenu en effectuant des défis. Pour les autres, il faudra échanger des kudos durant les périodes suivantes :

Costume de Mowgli : du 3 au 6 septembre

Costume de Shere Khan : du 7 au 9 septembre

Costume de Baloo : du 10 au 12 septembre

Fall Guys est disponible sur PC et PS4, et arrivera plus tard sur Xbox One et Nintendo Switch.