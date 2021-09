Kena : Bridge of Spirits – Les premiers tests sont tombés, voici les notes

Malgré un mois chargé en gros jeux, Kena : Bridge of Spirits est l’une des plus grosse attentes du moment et plus généralement de l’année. Disponible depuis aujourd’hui, le titre d’Ember Lab a de quoi attiser la curiosité puisque le titre n’a été noté que par très peu de rédactions avant son lancement. Pour autant, les excellentes notes de la presse sont plus que rassurantes.

Les première notes

Avant toute chose, sachez que notre test maison de Kena : Bridge of Spirits arrivera sans doute demain. Pour ce qui est des autres sites, qu’ils soient français ou anglosaxons, le jeu semble avoir conquis la très grande majorité d’entre eux. Pour résumer, nous serions devant un jeu d’action-aventure convainquant et enchanteur malgré quelques rares soucis techniques. Voici quelques test :

Tout cela permet d’arriver à un score Metacritic de 85 à l’heure actuelle.

Kena: Bridge of Spirits est disponible dès aujourd’hui sur PC, PS4 et PS5. Il aura droit à une version physique par Just For Games en novembre prochain.