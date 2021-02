Kena: Bridge of Spirits est repoussé et sortira le 24 août 2021, nouveau trailer

Ember Lab nous avait promis que Kena: Bridge of Spirits arriverait durant le premier semestre de l’année suite à un premier report, mais le nouveau State of Play est venu nous apporter une bien mauvaise nouvelle. Le titre va une nouvelle fois nous faire faux bond et confirme son report avec un nouveau trailer.

Un report mais un nouvel aperçu

Pas de sortie en mars donc comme l’indiquaient les rumeurs, Kena: Bridge of Spirits est donc maintenant attendu pour le 24 août 2021 sur PC, PS4, PS5. Le titre est repoussé à nouveau, ce qui se comprend aisément étant donné que le studio n’avait pas donné de nouvelles depuis pas mal de temps.

Pour se consoler, on a eu au moins droit à une vidéo qui nous permet d’admirer la qualité graphique du titre et son univers déjà si enchanteur, avec en plus un peu de gameplay à se mettre sous la dent.

De quoi patienter jusqu’à cet été, où on découvrira enfin ce Kena: Bridge of Spirits, si tout se passe bien.