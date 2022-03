Un joueur de Gran Turismo 7 est parvenu à recréer Carby dans le jeu

Le lien entre Gran Turismo 7 et Kirby vient d’être forgé grâce à un joueur ayant customisé une voiture pour la rendre presque identique à la boule rose sous sa transformation en véhicule. Une forme plus connue sous le nom de « Carby ».

Kirby Tunning

L’une des grosses révélations marquantes lors du dernier Nintendo Direct concernant le prochain Kirby et le Monde Oublié a été incontestablement la mécanique du « Transforphisme » qui permet à notre héros de se changer en un distributeur ou encore en une voiture. Grâce à la customisation de véhicule dans Gran Tursimo 7, @Lurikara131 (images partagées par @ZeroLifex00 ) est parvenu à recréer cette forme particulière en modifiant une Fiat.

Le résultat est surprenant tant il se rapproche grandement du modèle de base. Le rose sur la moitié de l’engin, la saleté sur la partie inférieure, et même les yeux de notre héros, tout y est ! Rappelons que le jeu de courses est sorti il y a à peine trois jours sur PS4 et PS5, et que l’on attend les nouvelles aventures de Kirby le 25 mars prochain sur Switch. Une démo est d’ailleurs disponible depuis quelques jours où l’on peut justement contrôler Kirby sous cette forme de bolide.