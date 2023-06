Netflix recrute l’ancien directeur artistique de God of War Ragnarok pour son jeu AAA

Netflix ne cache plus ses ambitions lorsqu’il s’agit de planifier des projets dans l’industrie vidéoludique. Les jeux mobiles restent encore le marché principal du géant du streaming, mais il montre aussi son envie de viser le PC et les consoles avec des jeux de plus grande envergure. On sait par exemple qu’un AAA est actuellement en développement sur une licence inédite, qui ne sera donc pas adapté de l’une de ses séries que l’on peut voir sur le service. Et ce jeu vient d’accueillir un renfort de poids.