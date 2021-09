Les jeux Game Boy et Game Boy Color bientôt sur Switch selon Eurogamer

Les jeux Game Boy et Game Boy Color bientôt sur Switch ? Certaines rumeurs évoquaient déjà cette possibilité, mais difficile de vraiment vérifier la véracité de ces affirmations. Aujourd’hui, le site Eurogamer confirme la chose. On peut donc avoir de l’espoir.

Pokémon Rouge et Bleu sur Switch, on veut

En plus d’Eurogamer, qui est déjà une source sérieuse et fiable, on peut également ajouter le site anglosaxon Nintendo Life qui en rajoute une couche avec ses propres sources. En bref, il faut donc s’attendre à voir arriver bon nombre de jeux Game Boy et Game Boy Color sur la console via le service en ligne à l’image des jeux NES et SNES. Il vous faut bien sûr souscrire à l’abonnement pour en profiter en plus des modes en ligne des différents jeux (sauf certains Free to Play comme Fortnite). Toujours selon ces sites, ces ajouts seraient prévus pour ce mois-ci.

I was looking through the NES Switch app with @KapuccinoHeck and @Simon1844. I found four emulator types: Kachikachi (NES Classic)

Canoe (SNES Classic)

Hiyoko (???)

Count (???) This could mean there will be two new Classic consoles and/or three new consoles for Switch Online. — OatmealDome (@OatmealDome) January 13, 2019

En 2019, un dataminage avait plus ou moins révélé la chose, et on peut être pratiquement sûr aujourd’hui que Hiyoko et Count font référence aux deux consoles portables. Même si cela reste moins sûr, il se pourrait également que d’autres supports seraient également de la partie. Il serait en effet dommage de ne pas voir la Game Boy Advance dans ce petit combo.

Nous devrions avoir le fin mot de l’histoire dans un prochain Nintendo Direct. Bien que des rumeurs en évoquent un ce mois-ci (ce qui n’est pas un gros pari si l’on en croit les années précédentes), rien n’est encore joué. Avez-vous des attentes particulières sur ces consoles en matière de jeux ?

Dernière parenthèse, sachez que les jeux Game Boy ne sont pas morts puisque nous vous avions parlé, il y a quelque temps, de Infinity qui compte donner un dernier souffle à la machine.