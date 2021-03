Infinity : Le jeu Gameboy Color projette de resusciter à l’aide d’un Kickstarter

À l’heure où le marché du jeu vidéo repose naturellement sur les productions destinées aux consoles de salon, au PC ou encore aux plateformes mobiles, il est bien plus rare de voir de l’activité auprès des anciennes consoles, dont certaines évoquent même des souvenirs d’enfance chez certains.

Pour autant, il existe des initiatives méritoires visant à faire revivre ces fragments d’un passé plus ou moins lointain. Le projet porté par Retro Modding, entreprise spécialisée dans la restauration de consoles rétro, consistant à faire sortir Infinity sur Gameboy Color, fait indéniablement partie de celles-ci.

La résurrection d’un RPG 20 ans plus tard

Grâce à une nouvelle filiale appelée Incube8 Games, Olivier Lemire, fondateur et président de Retro Modding, émet le souhait de donner à Infinity, un RPG initialement développé par Affinix Software et conçu pour la Gameboy Color, le destin qu’il aurait dû connaître en 2001, en sortant 20 ans après sur la console portable de Nintendo.

Afin de réaliser cet objectif, un Kickstarter s’apprête à se lancer dans les prochains mois, histoire de récolter les fonds nécessaires à cette renaissance orchestrée par une équipe mêlant des anciens membres d’Affinix avec de nouveaux développeurs.

Infinity raconte l’histoire d’une terre corrompue par une force démoniaque, où deux nations s’apprêtent à s’affronter dans une guerre, toutes deux fournies en armes dévastatrices par un mystérieux individu. Vous incarnez alors un chevalier frappé par le deuil mais lancé malgré tout dans une aventure visant à repousser les forces malveillantes survenues dans ce monde et à empêcher cette guerre.

Le titre prend la forme d’un Tactical-RPG et dispose d’un système de combat unique où vous pourrez utiliser plus de 40 armes, 20 sorts ainsi qu’une centaine d’objets que les 6 personnages jouables pourront arborer. Notons enfin qu’une cinquantaine de zones explorables sont prévues, et que la durée de vie totale devrait avoisiner les 20 heures de jeu,

Le Kickstarter de Infinity devrait commencer cet été, et toutes les informations à ce sujet vous seront transmises en vous inscrivant à la newsletter disponible sur le site officiel du jeu.