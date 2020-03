Un jeu Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) annoncé sur PS4 en plus d’un jeu mobile

Si vous suivez un tant soit peu les tendances côté mangas, vous savez certainement que Kimetsu no Yaiba (ou Demon Slayer) provoque un véritable engouement, surtout au Japon où il enchaîne les records de ventes au point de détrôner One Piece. Naturellement, l’éditeur du manga s’intéresse maintenant aux autres marchés, notamment le monde du jeu vidéo qui a droit à de multiples adapatations comme le récent The Seven Deadly Sins : Grand Cross. Histoire de surfer sur le succès de la licence, deux jeux Kimetsu no Yaiba ont été annoncés, dont un sur PlayStation 4.

Deux jeux prévus pour 2020 et 2021

On connaît encore très peu de détail sur le jeu console, si ce n’est qu’il arrivera sur PlayStation 4 dès 2021, et qu’il se nomme Kimetsu no Yaiba: Hinokami Chifuutan.

Kimetsu no Yaiba: Hinokami Chifuutan will be released in 2021 (PS4) pic.twitter.com/y3k1fxIh6C — سباي. (@Spytrue) March 12, 2020

On imagine que cette sortie plutôt lointaine permettra au jeu de retracer l’entièreté du manga, à moins qu’il ne se contente d’adapter la première saison de l’anime, disponible chez nous sur Wakanim. Si on sait que le jeu sera distribué au Japon par Aniplex, le studio de développement n’a pas été annoncé. Les fans se mettent déjà à espérer qu’il s’agit du fameux jeu secret de CyberConnect 2, qui a travaillé sur le récent Dragon Ball Z: Kakarot, mais il faudra encore attendre avant d’avoir plus d’informations.

En 2020, les fans des aventures de Tanjiro seront ravis d’apprendre qu’un jeu mobile sortira au Japon (et peut-être en Europe), baptisé Kimetsu no Yaiba: Chifuu Kengeki Royale. Le jeu est pour l’instant décrit comme un « survival action » et présente une image avec nos héros et quelques démons que vous avez pu voir dans la première saison.

Mobile Game Visual (LQ). It will be developed by Soleil and distributed by Aniplex. Game is defined as 'Survival Action'. pic.twitter.com/AnnKesooX0 — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) March 12, 2020

On attend maintenant d’avoir plus d’images de ces deux titres, et surtout plus d’informations sur le jeu prévu sur PlayStation 4.