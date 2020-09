JETT : The Far Shore se voit déjà repousser pour l’année 2021

Annoncé lors d’une conférence PlayStation, JETT : The Far Shore qui était censé sortir en fin d’année 2020 se voit repousser à l’année prochaine sans plus de précisions. Il faudra donc patienter pour savoir ce que nous réserve ce jeu encore fort mystérieux.

Exclusivité PlayStation sur console

Les joueurs qui n’auront déjà pas énormément d’exclusivités PlayStation 5 à la sortie de cette dernière doivent être quelque peu déçu de ce nouveau report. Il faudra donc se résoudre à attendre quelques mois de plus pour suivre les aventures de Mei qui fait partie d’une expédition interstellaire et qui sera l’une des premières à fouler une planète-océan légendaire. Le titre est prévu sur PlayStation 4, PlayStation 5 ainsi que sur PC via l’Epic Games Store.