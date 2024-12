Jason Ronald, l’architecte des Xbox Series, a été promu et s’occupera de la prochaine génération de consoles de Microsoft

Les consoles ne sont pas encore de l’histoire ancienne pour Xbox

L’annonce est particulière puisque si c’est The Verge qui le rapporte, c’est avant tout Lenovo qui parle du nouveau statut de Jason Ronald. Ce dernier figure parmi la liste des invités pour l’événement « Lenovo Legion x AMD: The Future of Gaming Handhelds » qui aura lieu le 7 janvier, et au lieu de le désigner par son rôle de « vice-président des appareils et écosystèmes Xbox », il est nommé sous l’appellation de « vice-président en charge de la nouvelle génération ». Le constructeur réfléchit donc bien à la prochaine étape après la Xbox Series, et ce malgré sa volonté de porter ses exclusivités sur les machines concurrentes.

On notera par ailleurs que sa présence lors de cet événement enfonce un peu plus le clou concernant l’intérêt que porte Xbox pour le marché des consoles portables. Un secteur sur lequel Xbox veut entrer dans quelques années, le temps d’étudier toutes les possibilités.

Fait intéressant à noter souligné par The Verge, le co-designer du Steam Deck, Pierre-Loup Griffais, fait également partie de la liste des invités. On aurait pu croire que Lenovo (avec sa Legion Go) et Valve étaient ici en compétition, mais avec les rumeurs du support de SteamOS sur d’autres machines que sur le Steam Deck, tout porte à croire qu’un partenariat pourrait ici être annoncé.