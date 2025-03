Japan Expo Sud 2025 : Un quinzième anniversaire qui délaisse le jeu vidéo ?

Une programmation meilleure que l’an passé ?

Sur le seul jour où nous étions présents (soit le samedi), il faut dire qu’il y avait quand même de quoi faire en matière de programmation. Outre les longs stands de dédicace des divers invités (Adeline Chetail, Brigitte Lecordier, Yoichi Takahashi et bien d’autres), nous avons pu retrouver des concerts et conférences sur la scène principale, Ichigo. Entre un atelier doublage ou encore les fameux concours de cosplay classiques, ou les WCS (World Cosplay Summit), autant dire qu’il y avait de quoi faire pour divertir les nombreux visiteurs.

Une petite conférence de questions/réponses était de la partie avec Yoichi Takashashi, afin d’en savoir plus sur le parcours du papa d’Olive & Tom, et l’avenir du manga qui devrait bientôt sortir de l’arc jeux olympiques. En effet, le bonhomme veut arriver sur l’arc Ligue des Champions avec bon nombre d’équipes européennes. En gros, la majeure partie de la scène principale avait de quoi nous rassasier en animations, et quelques concerts ça et là étaient de la partie (Cookiesan, All-in, UK …). Sur les autres mini scènes se tenaient aussi d’autres conférences ou concerts de la même trempe, et pas mal d’événements variés permettaient de ne pas s’ennuyer sur trois jours. Le samedi, force est d’admettre que nous n’avons pas vu le temps passer.

Pour son quinzième anniversaire, cette Japan Expo Sud relevait le niveau de l’an passé, bien que le premier hall sur les deux paraissait encore un poil vide. En dehors d’un espace entièrement dédié à la Corée bien tristounet, la disposition des autres stands était juste habituelle. Nous y retrouvions un espace petits créateurs avec livres, bracelets, tableaux ou de la pop culture en pixels. De l’autre côté, nous avions les gros stands avec pas mal de goodies, mangas, figurines, et bien d’autres joyeusetés. Ceci dit, bien qu’il y ait un certain choix, force est de constater que certains exposants n’ont pas dû venir une nouvelle fois cette année, la faute à un prix exorbitant demandé par le festival pour poser son stand.

L’une des seules choses positives que l’on pourra noter réside dans un espace dédié aux jeux de cartes. Effectivement, il était possible d’effectuer quelques tournois de Magic, Yu-Gi-Oh, mais aussi du jeu de cartes Lorcana en plus de quelques jeux de société çà et là. Cela permettait au moins de passer un bon moment, mais cela n’enlèvera pas vraiment la pauvreté des exposants proposés, avec une absence remarqué de certains proposant du jeux vidéo…

Un côté jeux vidéo encore et toujours délaissé

Car outre ce premier Hall, on attendait de pied ferme un espace jeux vidéo plus conséquent dans le second hall, ce qui ne fut hélas pas le cas du tout. Hormis quelques stands comme Creajeux ou encore Games Academy qui ne sont autre que des écoles de jeux vidéo pour encourager les personnes à se lancer dans le milieu du développement, force est d’admettre que nous n’avons malheureusement pas vu de stands sortant de l’ordinaire, comme ce fût le cas des années précédentes. Autant dire que nous ressortons frustrés de cette partie, bien qu’il y ait eu un peu plus de contenu que l’an passé.

En effet, le festival à consenti à quelques efforts avec au moins un léger espace dédié au free play avec quelques consoles à disposition pour pouvoir jouer à divers titres. De plus, une mini scène a été installée avec quelques tables pour tester du Street Fighter VI, et des tournois étaient de la partie pour se friter contre d’autres visiteurs sur divers titres.

Cette Japan Expo Sud a donc fait de petits efforts certes, mais ce Hall 2 faisait lui aussi assez vide. En effet avec principalement des stands de nourriture et quelques exposants mis ici pèle mêle en plus d’un espace pour les dédicaces, ce n’était pas la joie non plus. Autant dire que cette année, le jeu vidéo n’a toujours pas été à la fête, en espérant que cet espace soit un jour beaucoup plus mis en avant.

Un peu meilleure que l’an passé, la quinzième édition de cette Japan Expo Sud proposait une programmation plus touffue et quelques invités intéressants (et encore, c’est discutable…). Le festival avait de quoi faire passer un bon moment à tous les visiteurs. Toutefois, son côté jeux vidéo est une fois encore presque à l’abandon et le vide proposé dans les deux halls avait de quoi décevoir. La convention se doit de se renouveler et proposer un vent de fraicheur, ce qu’elle peine à faire depuis des années. En somme, on reste sur notre faim, et n’y aller qu’un seul jour était suffisant tant on en fait comme toujours vite le tour, et que le contenu proposé n’est guère aussi étoffé que d’autres conventions aux alentours.