Le film Minecraft avec Jason Momoa sortira finalement sur grand écran en 2025

C’est donc dans presque deux ans tout pile que l’on pourra découvrir l’adaptation en live-action de Minecraft sur grand écran, c’est à dire le 4 avril 2025 aux Etats-Unis.

Et oui, on parle bien d’un projet en live-action puisque le charismatique Jason Momoa (Aquaman dans les films DC, et surtout Ronon dans Stargate Atlantis) est attaché à la production dans le rôle principal, certainement pour jouer Steve sous une forme un peu moins cubique (quoiqu’avec ces épaules et cette carrure, ça se discute).

