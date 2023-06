Minecraft Shaders : Personnalisez votre monde grâce à ces nombreux mods graphiques

Que sont les shaders et qu’est-ce qu’ils apportent dans Minecraft ?

Les shaders (ou nuanceurs) sont des programmes qui améliorent le rendu graphique d’un jeu grâce aux capacités de votre carte graphique. Lorsque vous installez et activez un pack de shaders comme le propose Minecraft Shaders, vous pouvez observer un changement significatif en matière de textures, de lumières, de rendu de l’eau… Les shaders offrent un changement global au jeu, toutefois il ne faut non plus oublier les très nombreux mods qui vont ajouter des petites touches selon vos goûts et votre souci du détail.

Comment installer les mods et les shaders dans Minecraft ?

Afin de faire en sorte que les mods et shaders sélectionnés fonctionnent parfaitement tout en optimisant les performances (autrement dit les FPS en jeu), il est conseillé de télécharger le logiciel Optifine. Prenez garde à bien télécharger la version du logiciel correspondant à la version de votre jeu. Actuellement, la version la plus récente est la 1.20 (en version preview). Sinon, vous pouvez également vous tourner vers le logiciel Iris Shaders Mod si vous souhaitez une alternative à Optifine. Encore une fois, le site Minecraft Shaders vous explique comme installer ces logiciels et intégrer vos shaders.

Les packs de textures et shaders les plus populaires du moment sur Minecraft Shaders

Afin de vous faire une idée plus concrète sur les changements visuels que peuvent apporter ces mods, voici une petite sélection de packs de textures et de shaders chez Minecraft Shaders.

BSL Shaders

Créé par Capttatsu en 2015, BSL Shaders est l’un des shaders les plus populaires disponibles pour Minecraft. Il opte pour une approche réaliste tout en restant fidèle à la version vanilla. L’éclairage chaleureux, les reflets de l’eau et les effets de particules contribuent à créer un environnement unique. Il donne aussi un forme liquide à l’eau et à la lave sans que cela ne fasse tâche.

Sildurs Vibrant Shaders

Si vous avez toujours trouvé que les fonctionnalités par défaut du jeu étaient à la traîne et que vous souhaitez des améliorations, Sildurs Shaders peut vous aider. Il pourra ainsi influer sur beaucoup d’éléments comme les couleurs, le flou de mouvement, la profondeur de champs, le Cel-shading, le Tonemapping, les reflets, les ombres, l’anti-aliasing…

Complementary Shaders

Le bon côté de Complementary Shader 1.19 est de vous faire profiter des beaux visuels et graphismes sans trop puiser les ressources de votre carte graphique. Après avoir téléchargé et installé Complementary Shaders, vous aurez la rare chance d’explorer un monde qui a été transformé en termes de graphisme. Les effets qu’il ajoute sont assez équilibrés.

John Smith Legacy

John Smith Legacy est le pack qu’il vous fait si vous cherchez un style médiéval pour vos environnements. Ce pack de textures est entièrement à jour avec Minecraft 1.19 et a même une version pour ceux qui cherchent à jouer avec la version Bedrock. Le pack est désormais maintenu par JimStoneCraft qui propose une autre vision de ce style. Le pack utilise des textures plus lisses et il est parfait pour des serveurs RPG par exemple.

Sapixcraft

Sapixcraft propose de donner un meilleur effet cartoon à Minecraft grâce à ses couleurs riches, de jolis textures et un style visuel plus enfantin mais surtout rempli de nostalgie. Le pack impressionne aussi avec le rendu de la végétation telles que les feuilles des arbres. Il existe également plusieurs add-ons permettant de personnaliser encore plus votre univers.

Si vous disposez de Minecraft sur PC et d’une carte graphique correct, vous pouvez désormais créer votre propre monde Minecraft avec le style de vos rêve. Il y a encore d’autres shaders et packs de textures à découvrir sur Minecraft Shaders alors n’hésitez pas à jeter un œil dans cette liste.