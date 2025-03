IXION : Le jeu de gestion spatial de Bulwark Studios et Kasedo Games sortira le 8 avril sur PS5 et Xbox Series

Disponible depuis fin 2022 sur PC via Steam, GOG et l’Epic Games Store, IXION a rencontré un joli succès auprès de la critique et du public, suffisant en tous cas pour que Bulwark Studios (Warhammer 40.000: Mechanicus) et Kasedo Games se décident à plancher sur une version destinée aux consoles de salon. Officialisée l’an dernier, celle-ci a refait surface hier, sur les réseaux sociaux, afin de partager une bonne nouvelle puisqu’elle arrivera le 8 avril prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series. L’occasion parfaite de (re)découvrir ce titre, tout en profitant d’une expérience entièrement optimisée pour le jeu à la manette.