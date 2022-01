American McGee’s Alice aura aussi droit à sa série TV, avec David Hayter en showrunner

La très, très, très longue liste des jeux adaptés en séries ou en films peut désormais s’allonger. Alors que la série Halo faisait parler d’elle ce matin même, on apprenait dans le même un tout autre projet d’adaptation, à savoir une série portée sur l’univers du jeu American McGee’s Alice, sorti en 2000 avant de connaître une suite en 2011 avec Alice: Madness Returns.

L’univers glauque porté sur le petit écran

C’est The Hollywood Reporter qui partage l’information, tout en indiquant que c’est David Hayter qui sera le showrunner de cette série TV. Hayter est connu pour son travail en tant que scénariste sur les deux premiers films X-Men ou encore le film Watchmen, mais il est surtout célèbre dans le petit monde du jeu vidéo en tant que doubleur de Solid Snake dans la plupart des jeux Metal Gear Solid.

La série sera produite à l’aide d’Abandon Entertainment, et nous racontera donc l’histoire d’Alice après être retourné de l’autre côté du miroir, suite au décès de ses parents. Elle y trouvera alors une monde bien différent d’avant, plus sinistre et plus dangereux.

Pour le moment, aucune annonce sur le casting ni même aucune annonce concernant un diffuseur n’a été communiquée.