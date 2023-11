Islands of Insight présente une nouvelle vidéo de gameplay et précise sa période de sortie toute proche

Les îles du savoir

C’est en 2022 que l’on apprend l’existence d’un certain Projet S, développé par les parents canadiens d’un certain Prismata, un jeu de stratégie inspiré des RTS. Se présentant comme un jeu de puzzle en monde partagé, nous n’en savions pas beaucoup plus avant que celui-ci ne sorte de l’ombre l’été dernier lors du PC Gaming Show de juin. Désormais intitulé Islands of Insight, le jeu édité par Behaviour Interactive (Dead by Daylight) se présentera sous la forme d’un monde paisible et fantastique rempli de trésors anciens et de casse-têtes interactifs, le tout assorti d’une direction artistique onirique et colorée et d’un monde partagé par tous les joueurs en même temps.

Notre première incursion dans le monde merveilleux d’Islands of Insight durant près de 10h nous a permis de cerner ce que le jeu comptait nous proposer : plusieurs milliers (!) de petites énigmes, réparties en de multiples type de puzzles différents, demandant réflexion mais aussi rapidité et un bon coup d’œil pour certains. Alors que nous disposons encore de réserves quant à l’intérêt d’un monde partagé pour encourager l’entraide et donc ainsi de sa connexion à internet permanente, le jeu dispose de très bonnes bases pour permettre aux joueurs et joueuses de tester leur capacité de réflexion dans un cadre original relaxant, sans frustration ni pression.

Cette phase de playtest s’est ainsi close avec succès, les joueurs ayant répondu très positivement à la proposition du studio canadien. Et après deux mois sans nouvelles, les développeurs ont décidé de faire à nouveau confiance au PC Gaming Show pour présenter une toute nouvelle séquence de gameplay de 2 minutes ainsi qu’annoncer une période sortie très proche, puisque le jeu sortira sur PC uniquement dès le mois de février 2024.

Dans cette nouvelle vidéo partagée par les développeurs, nous avons pu apercevoir de nouvelles zones en détails comme la zone typée asiatique, ou encore la pyramide centrale qui recèlera bien des secrets. L’occasion aussi d’apercevoir le gameplay en vol puisque des ailes seront également de la partie, pour passer de puzzle en puzzle, faisant tantôt appel à la perspective, tantôt appel à votre réflexion et votre rapidité, dans un monde ouvert dans lequel vous pouvez évoluer à votre rythme, en suivant un ensemble de quêtes prédéfinies, ou en visitant les lieux comme bon vous semble.

Concernant la conception et la façon dont ont été pensés les puzzles qui composent le titre, Elyot Grant, le PDG du studio et directeur du jeu a déclaré ceci :

« De nombreux concepteurs sont crédités dans ce projet, et ce sont les meilleurs parmi les meilleurs – des champions olympiques de mathématiques, des titulaires de doctorats et des légendes de la communauté. Nous avons créé des milliers de puzzles différents, de types très variés. C’est une collection d’une qualité étonnamment élevée, allant du niveau débutant absolu à des niveaux plus ardus. Il y en a pour tous les goûts ! »

Plus que quelques mois à attendre pour découvrir en intégralité ce jeu qui pourrait très bien se poser en tête des jeux de puzzle de l’année 2024, après une année 2023 riche et qualitative avec notamment Viewfinder, Chants of Sennaar ou encore Cocoon. Nous le savons désormais, Islands of Insight sortira sur PC en février 2024 et propose toujours une démo gratuite sur Steam. Vous pouvez dors et déjà l’ajouter sur votre wishlist de l’année prochaine.