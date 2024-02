Test Islands of Insight – Voici la nouvelle génération des puzzle games !

Conditions de test : Nous avions joué plus de 10h à Islands of Insight lors de notre aperçu en septembre dernier. Le jeu ayant conservé notre progression jusqu’alors détenue, il nous aura fallu 15h de plus pour faire convenablement le tour de tout ce que Islands of Insight pouvait nous proposer (et jusqu’à atteindre le niveau 24), le tout sur PC via Steam et sur un combo clavier/souris puis via une manette connectée grâce à Steam Input.

Regarde au-delà de ce que tu vois

Dans Islands of Insight, vous incarnez un Quêteur, un être aux allures de dieu ou déesse de la mythologie grecque, enclin à reconstituer le passé d’une sorte de civilisation disparue ayant laissé des bribes de conversation dans des orbes d’énergie disséminées un peu partout. Il nous faut l’avouer, il nous est difficile de correctement et simplement vulgariser l’aspect narratif du titre tant tout est opaque, mystérieux et cruellement cryptique même après 25h de jeu dont 10h lors de notre preview en septembre dernier.

Pour mieux appréhender toutes les mécaniques du titre, vous débarquez sur un ensemble de petits îlots flottants et faites connaissance avec vos premiers puzzles, simples, mais qui donnent le ton. Une fois ce tutoriel effacé, vous débarquez au cœur des Îles de la Perspicacité. Composées de cinq gros biomes bien distincts de par leur direction artistique notamment, vous allez devoir accomplir ces milliers de puzzles, de difficulté croissante, mais surtout aléatoire, forçant le joueur à repasser plus tard dans les mêmes zones déjà traversées une fois le concept bien compris ou de nouvelles connaissances ou puzzles débloqués.

Au programme, nous l’avons vu, des milliers de puzzles, répartis en six grandes catégories que sont Logique, Point de Vue, Action, Environnement, Mouvement et Objet caché. Ces six catégories renferment un total de 24 types de puzzles différents allant d’arches ou d’anneaux à révéler, de cubes de couleur à associer, de grilles de logiques (les plus représentés), de panoramas à retrouver, de labyrinthes de cristal, etc. Une profusion telle que vous trouverez un nouveau puzzle tous les 10 m sans exagérer. Une profusion telle que l’on peut également perdre le fil et perdre son sang-froid devant tant d’objectifs à accomplir.

Apprends, et refait encore. Et encore…

Mais ce qu’il faut savoir en ouvrant Islands of Insight pour la première fois, c’est que vous serez totalement libres (ou presque) sur votre manière de procéder, d’avancer dans le monde ouvert et par conséquent dans les puzzles à effectuer. Presque, car chaque biome ne se révèlera et n’activera ses énigmes qu’une fois que vous aurez touché une perle centrale dans cette région, et après avoir suffisamment avancé dans les régions précédentes.

Pour cela, un système de Mirabilis, des orbes mystiques à récupérer par dizaines, après avoir terminé une série de puzzles précis ou encore accompli tous les objectifs d’une enclave. Ces enclaves sont présentes au nombre de 20 au total dans le monde et constituent votre objectif principal. C’est là-bas que vous débloquerez nombre de nouveaux puzzles, de nouvelles connaissances, mais aussi de nouvelles Mirabilis.

En réussissant les puzzles, vous obtenez de l’expérience, faisant grimper votre niveau de personnage jusqu’au niveau 100 maximum (actuellement) mais vous permettant aussi de débloquer des compétences supplémentaires pour votre personnage comme le double-saut, des ailes majestueuses, des bonus en cas de puzzle parfait, etc., le tout grâce à une sorte de poussière dorée qui vous permet également de débloquer des récompenses cosmétiques en fonction de votre niveau.

Une progression accessible mais non dénuée de challenge

Pour progresser convenablement et tenir un décompte des puzzles réalisés dans chaque grande zone, vous disposez d’une carte, assez précise, et d’un menu recensant chaque puzzle accompli de chaque type dans le monde ouvert ainsi que dans chaque enclave, vous permettant de visualiser d’un coup d’œil les zones moins fouillées. On ne va pas se mentir, il s’agit ici d’un élément capital de votre progression, d’autant plus que Islands of Insight permet le voyage rapide dans certains points précis. À noter que lorsque vous réussissez une enclave totalement, vous révélez des orbes sur une grande surface cylindrique centrale, au cœur de l’histoire d’Islands of Insight, nous vous laisserons le découvrir par vous-même.

Ainsi, même si vous êtes finalement lâchés dans ce monde ouvert gigantesque, vous pourrez aisément vous y retrouver et revenir sur le droit chemin voulu par les développeurs en suivant les objectifs indiqués sur la droite de votre écran. Un HUD qui sera par ailleurs étonnamment vide pour plus d’immersion, le jeu ne nécessitant par ailleurs aucune autre indication complémentaire.

Ce sera en effet à vous de trouver, la plupart du temps, la solution aux énigmes proposées. Du moins au début puisqu’après en avoir résolu un certain nombre du même type à la suite (notamment dans des Piliers du Savoir), vous débloquerez l’accès aux règles savamment expliquées plus ou moins en détail et à retrouver dans un codex bien fichu. Tout en sachant qu’au fil de vos aventures, ces mêmes règles et puzzles viendront à se complexifier davantage en proposant de mixer plusieurs règles établies ou d’en apporter de nouvelles.

On pense ici notamment aux grilles logiques qui prendront le plus le chemin du challenge croissant en proposant cinq niveaux de difficulté (visibles par de petits orbes au-dessus des carrés représentant ces grilles), mais vous octroyant davantage de récompenses aussi. Tout est donc une question de challenge, et de liberté de choix, également permettant aux plus novices comme aux plus aguerris de s’y retrouver. Pas de panique, pour vous aider, des indices pourront vous être délivrés, mais uniquement au compte-gouttes et en quantité limitée.

Un monde chill, ouvert et magnifique, mais techniquement imparfait

Nous ne l’avons pas encore abordé, mais le monde ouvert d’Islands of Insight est d’une satisfaisante cohérence. Tout fonctionne parfaitement et s’imbrique de manière tout à fait agréable. Les biomes sont bien identifiés, chacune des enclaves dispose d’une disposition différente, la colorimétrie très pastel, presque onirique fait tout à fait son effet, tandis que la distance d’affichage est tout de même sacrément augmentée. On le remarque notamment lors de l’utilisation de sauts chargés provoquant votre envol vers les cieux pour plus de praticité.

Au niveau de l’aspect sonore, pas grand-chose à signaler si ce n’est que les musiques d’ambiance reviennent quelque peu en boucle et le sound design ne proposera pas de grandes prises de risques en restant très classique. Notons toutefois que nos parties sur Islands of Insight était techniquement très corrects, mais nous ont permis de rencontrer quelques bugs de collision (ce qui peut être classique dans un monde ouvert comme celui-ci), mais aussi des chutes de framerates, de l’aliasing surtout au niveau de la grande pyramide dans le premier biome, ainsi que du clipping dans les phases les plus forestières.

Une machine suffisamment puissante devra également être utilisée pour jouer à Islands of Insight, car même disposant d’un PC de moyenne gamme, le jeu a toussé quelques fois et a même crashé à plusieurs reprises. Le level design quant à lui récupère parfois quelques assets vus dans une autre section du jeu, mais cela est très à la marge, et on a clairement l’impression de se promener dans un monde cohérent et en parfaite harmonie.

À noter que pour l’heure, nous pourrions simplement reprocher le manque de visibilité à terme de la part des équipes qui attendent certainement le retour des premières semaines de commercialisation pour décider de la suite. Extensions narratives, nouveaux biomes ou nouvelles enclaves pourraient tout à fait être de la partie permettant de renforcer le côté dynamique et perpétuel de ce monde ouvert… en ligne.

Pourquoi s’imposer un modèle multijoueur ?

Eh oui ! C’est un aspect que nous avons volontairement mis de côté pour vous donner notre avis sur cette production des canadiens de Lunarch Studios, Islands of Insight est à l’origine un jeu bas à sable en ligne multijoueur. Basé sur l’entraide entre ses membres (via l’utilisation de ping sur la carte) et aux intentions louables, en prônant l’interactivité ou la création de liens sociaux en ligne, cette connexion permanente obligatoire permet aussi aux équipes une mise à jour constante des énigmes proposées. Du moins, sur le papier.

Car en fin de compte, difficile de se rendre compte de la périodicité des mises à jour des puzzles, lesquels sont concernés et à quelle échelle, quel degré et surtout pendant combien de temps. Alors pourquoi avoir voulu proposer un jeu multijoueur plutôt qu’un jeu 100% solo et ainsi disponible même hors connexion ? La réponse à cette question se trouve certainement d’un point de vue financier.

Car même si pour l’instant le jeu ne propose pas de season pass ou de boutiques de cosmétiques et pouvant tout de même être réalisé seul si vous le désirez, il est fort à parier que le modèle économique pourrait débarquer sur Islands of Insight, bien qu’il faille déjà débourser entre 30 et 40€ (pour l’édition Deluxe contenant des éléments cosmétiques) pour se le procurer.

Et c’est clairement l’erreur que les équipes ne devraient pas faire. Suffisamment de bons jeux se sont vu dégringoler des charts après l’ajout de loot boxes, microtransactions et autres attrapes-billets, et ce serait clairement dommage qu’Islands of Insight (qui demeure une production aux reins solides et au potentiel assez dingue) se retrouve rattrapé par les forces d’attraction capitalistes.