Islands of Insight sortira le 13 février prochain uniquement sur Steam, une démo à venir prochainement

A vos marques, prêts, résolvez !

C’est dans le cadre d’une bande annonce de gameplay et d’un journal de développeur chez nos confrères d’IGN que les équipes de Lunarch Studios nous ont donné des nouvelles du développement de leur dernière production. Dans cette vidéo, Elyot Grant, le Game Director d’Islands of Insight nous rappelle notamment que le jeu contiendra plus de 10 000 puzzles uniques (mais seulement 24 types de puzzles différents au sein de 6 grandes familles), à l’intérieur de cet univers partagé onirique et mystérieux.

Les Îles de la Perspicacité (comme on pourrait littéralement les traduire) sont en fait un ensemble de 5 biomes différents, possédant chacun leur propre thème et leurs propres types de puzzles, le tout entouré de plus de 20 enclaves, des zones plus fermées mettant en scène un type de puzzle spécifique. En plus des 10 000 puzzles censés être rapides et ludiques, il vous faudra aussi interagir avec près de 5 000 objets cachés, de manière à avoir toujours quelque chose à faire. Pas de dégâts de chute ici, ni d’ordre global de réalisation, vous êtes entièrement libres d’évoluer comme vous le souhaitez, en utilisant vos saut et double-saut, ainsi que vos magnifiques ailes pour vous déplacer dans ces environnements très verticaux et qui se réveilleront au fil de vos avancées dans les quêtes principales.

Islands of Insight releases on February 13 on Steam 🎉🎉🎉

Au fil de vos avancées dans un type de puzzles, vous récoltez de l’expérience, qui peut être convertie en récompenses cosmétiques ou encore en compétences pour votre personnage pour affiner votre gameplay et vous faciliter la vie au fil des heures de jeu. Elyot Grant a par ailleurs préciser que le monde sera en constante évolution car chaque jour, de nouvelles énigmes viendront en remplacer d’autres, à certains moment de la journée, mais pour tous les joueurs en même temps afin que tout le monde découvre les nouveautés en même temps, d’où la notion de monde partagé, inspiré d’ailleurs de zones comme la Colombie, le Canada ou encore la Chine.

Un monde partage qui servira notamment à l’entraide entre joueurs grâce à un système de ping et d’émotes afin d’obtenir plus facilement la solution à une énigme un peu retors. Mais il faut tout de même préciser que ceci n’est que optionnel et que le jeu peut être réalisé du début à la fin entièrement en solo.

A noter pour rappel, qu’à l’heure actuelle, le jeu ne sera disponible que sur PC via Steam, au prix de 29,99€ dès le 13 février prochain. Une démo sera également proposée pendant le Steam Next Fest du 5 au 12 février prochain. Vous pouvez placer le jeu dans votre Liste de souhaits afin d’obtenir des récompenses en fonction des paliers atteints.