Islands of Insight : Nous avons joué près de 10h à ce puzzle-game en monde ouvert à surveiller de près

Conditions d’aperçu : Nous nous sommes creusé les méninges durant environ 9h30 sur PC, dans le cadre du premier playtest ouvert d’Islands of Insight. Les paramètres graphiques ont été réglés sur Moyen/Haut et nous avons utilisé notre bon vieux combo clavier-souris. Nous sommes parvenus jusqu’au niveau 19 avec un bon tiers de l’arbre de compétences débloqué et presque tous les niveaux à disposition complétés. Les illustrations de cet aperçu sont un mélange des éléments de communication du titre et de captures maison.

Y’a plus d’aspirine ?

Islands of Insight se présente sous la forme d’un gigantesque monde ouvert, séparé en plusieurs gros blocs de carte qui se débloquent au fil de votre avancée dans l’histoire et de la récolte d’objets spécifiques. Vous incarnez un Quêteur lancé dans un périple riche en découvertes et en exploration tout en résolvant des tonnes de casse-têtes. Nos sessions de jeu ont démarré par la personnalisation de notre personnage, de sexe masculin ou féminin (pas de choix tiers disponible), avec la possibilité de modifier quelques paramètres comme la couleur des cheveux, des yeux ou des sourcils, quelque chose de très classique, mais aux possibilités de couleurs presque infinies, avec un rendu presque métallique, faisant penser en quelque sorte à des demi-dieux.

Un atelier de personnalisation un peu léger en somme, mais qui fait le job, d’autant plus qu’Islands of Insight se joue principalement à la première personne et qu’il vous sera possible à tout moment de modifier votre personnage via les menus du jeu, grâce par exemple à l’obtention de diverses pièces de rechange obtenues via des objectifs. Une fois fin prêts, vous voici catapultés dans un monde onirique, rempli d’îles flottantes à perte de vue, vous demandant de suivre la Voie de la découverte afin de retracer l’Histoire d’une civilisation perdue.

Cette histoire, vous allez la retracer à travers divers journaux audios, visibles de loin dans le monde, et permettant ainsi de comprendre mieux le lore et les raisons pour lesquelles vous vous retrouvez ici. Nous avons pu avoir accès à une quinzaine de journaux audios sur nos sessions, mais nul doute qu’il y en aura énormément dans le jeu final vu le menu dédié.

Mais si vous vous intéressez à Islands of Insight, c’est sûrement parce qu’il appartient à la catégorie des puzzle-games. En effet, Islands of Insight se compose de centaines (voire peut-être de milliers dans la version finale) d’énigmes en tout genre, plutôt classiques pour la plupart, mais catapultant le titre en développement au stade d’un des meilleurs jeux de puzzle ayant existé, du moins tant qu’il reste du côté des énigmes.

L’île de la tentation

Effectivement, Islands of Insight dispose d’un concept assez novateur et inédit : proposer un monde ouvert rempli d’énigmes et puzzles à réaliser dans un ordre aléatoire à choisir soi-même, dans le seul but de gagner des orbes, faisant grimper votre niveau global, pour obtenir des Mirabilis, permettant d’ouvrir de nouvelles zones. Mais ce n’est pas tout, puisque le titre qui propose pour la première fois une phase de playtest ouverte au public, promet également une vaste composante multijoueur en ligne puisque son monde est décrit comme « partagé » grâce à de gros serveurs permettant d’accueillir des joueurs du monde entier, mais nous y reviendrons un peu plus loin.

Au programme de ce vaste monde prêt à vous donner la migraine, essentiellement des énigmes en rapport avec la perspective. Vous pourrez retrouver par exemple des puzzles à base d’anneaux dorés face auxquels il faudra se positionner pour tous les voir ouverts face à vous, ou encore d’immenses piédestaux face auxquels vous devrez trouver la bonne position pour tous les activer en un regard, mais aussi des cubes cachés, des portes transparentes, des niveaux façon Candy Crush, des courses contre-la-montre, etc., pour un total de plus de 20 types de puzzles différents.

En somme, toute une ribambelle d’expériences courtes, comptez entre 1 à 10 min selon votre niveau et la complexité de l’épreuve, se comptant par centaines donc sur notre première aire de jeu, et rapportant chacune son lot d’expérience pour faire croître une barre d’expérience permettant de débloquer des compétences. Et nous touchons là l’aspect RPG-lite du titre, vous demandant d’optimiser vos gains afin d’obtenir un boost de vitesse, un saut accru de manière importante, des gains d’EXP, des épreuves facilitées etc., tout en sachant que plus vous pratiquez un type de puzzle, plus vous vous perfectionnez dans celui-ci.

On pourrait naturellement comparer l’expérience à un certain Immortals: Fenyx Rising pour ses visuels et son univers décalé, mais on pense surtout à Myst, The Witness, The Talos Principle 2 ou encore le récent Viewfinder pour leur excellence en termes de puzzles de perspectives ou de réflexion intense. Et quel bonheur de pouvoir voyager librement en volant grâce à de magnifiques ailes débloquées grâce à l’histoire principale, tandis qu’un super-saut vous permettra de prendre de la hauteur.

L’ensemble des points d’intérêts de vos zones traversées sont représentés via une carte assez bien fichue, permettant un voyage rapide à quelques (rares) endroits, et vous faisant repérer en une seconde la prochaine destination à étudier, des marqueurs apparaissant ensuite en jeu pour vous guider. Diverses zones plus concentrées en puzzles vous attendent, comme ces Enclaves ou ces Piliers de perspicacité, dans lesquels des objectifs de rendement seront demandés pour valider la mission et vous faire avancer dans la quête principale demandant toujours plus d’EXP et de Mirabilis.

La liberté a un coût

Nous l’avons dit, le monde d’Islands of Insight est vaste, et propose de multiples points d’intérêts où des puzzles vous attendent. Mais rassurez-vous, tout est à la fois extrêmement bien organisé, puisque vous allez pouvoir renseigner des menus en fonction des types de puzzles rencontrés, des variations, des nouvelles règles etc. pour mieux suivre votre progression. À noter que chaque type d’épreuve doit être réussi au moins une fois pour être inscrit dans un codex dédié, et qu’à part quelques occasions où vous disposerez d’indices limités, Islands of Insight ne vous aidera pas à trouver la solution aux énigmes.

En effet, les développeurs de Lunarch Studios ont décidé de faire confiance à leurs joueurs et joueuses en les laissant vagabonder dans leur monde sans forcément tout comprendre au début, et c’est normal. Tel un voyage initiative, vous allez donc devoir fouiller, réfléchir, optimiser vos points, choisir vos puzzles favoris ou laisser tomber les plus compliqués, histoire de façonner le jeu à votre image. Une construction qui nous a particulièrement séduits, grâce à la liberté laissée et les possibilités presque infinies qui s’offrent à nous.

Il nous faut ajouter à ces derniers points la présence d’une direction artistique qui clairement n’a rien à envier à d’autres jeux du genre, ainsi que la présence de multiples effets volumétriques et lumineux venant embellir l’ensemble davantage. On regrettera cependant l’obligation de rétrograder nos paramètres pour ne pas faire toussoter le moteur du jeu, qui avait parfois du mal à afficher certaines textures après un voyage rapide. Nous avons également rencontré des bugs, des crashs, des freezes et autres problèmes d’interface et de musiques, mais tout ceci relève du développement et demeure normal en phase de tests. Nous regrettons aussi l’absence de version française (pour ce playtest) ni de possibilité de jouer à la manette, aucun portage console n’étant à date prévu.

Il est néanmoins un point qu’il nous faut aborder puisqu’il est au cœur de l’expérience telle que voulue par ses créateurs, la connexion internet (qui semble obligatoire ?) pour intégrer le monde partagé en ligne avec des joueurs internationaux. Pas de risque de collision pour autant, tout le monde vagabonde à sa guise dans ces vastes espaces colorés. Cependant, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de tisser des liens d’amitié avec les personnages rencontrés, afin, par exemple, de vous aider à résoudre une énigme. Ces mécaniques n’ont pas vraiment pu être testées pendant nos sessions… pour notre plus grand bien.

Effectivement, nous parvenons encore difficilement à comprendre l’intérêt de rajouter du multijoueur dans ce type d’expérience, l’ensemble tournant très bien sans. Une question de remplissage d’espace pour ne pas paraître trop seuls dans ces environnements ? Ou réelle motivation à l’idée de créer une nouvelle référence du jeu social en ligne ?

Finalement, cette première incursion dans le monde d’Islands of Insight est globalement très positive. Grâce aux multiples possibilités offertes, sa direction artistique qui fait souvent mouche, la possibilité de voler, sauter, dans ce monde en constant mouvement, nous ne pouvons qu’être emballés par la proposition de Lunarch Studios. Une construction globale habile, complète, gargantuesque même, à tel point que l’on a l’impression de n’avoir qu’effleuré ce que Islands of Insight a à nous proposer. Cela présage du bon pour ce titre étonnant, si celui-ci poursuit dans la même lignée et s’il parvient à renouveler ses puzzles et situations afin de ne pas nous lasser à la longue.