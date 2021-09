Tales of Arise : Nouvelle génération, monde ouvert, remasters… Notre interview avec Yusuke Tomizawa, producteur du jeu

Tales of Arise marque le retour très attendue de la saga de JRPG Tales of, qui fête maintenant son 25ème anniversaire. 25 ans avec une quarantaine de jeux publiés, dont 22 dans le « canon » principal, qui ont fait de cette série un incontournable du paysage vidéoludique. Avec la sortie de Tales of Arise, nous avons pu nous entretenir avec Yusuke Tomizawa, producteur du jeu et de la saga depuis le départ de Hideo Baba, à l’occasion d’un événement organisé par Bandai Namco pour fêter le lancement. L’occasion de revenir avec lui sur ce que cet épisode signifie et sur son rapport à la série.

L’épisode de tous les changements

Si Tales of Arise a mis du temps pour sortir après Tales of Berseria, marquant ainsi la plus grande pause pour la série, ce n’est pas pour rien. Cet épisode change de nombreuses choses, aussi bien visuellement que dans le gameplay, à tel point qu’il semble marquer un nouveau départ pour la série. De quoi le voir comme un reboot ?

« Je n’utilise pas le mot reboot moi-même, mais c’est certainement impacté par le regarde que l’on porte sur le monde en ce moment, et je vois Arise comme un grand bond en avant en comparaison avec le reste de la série. Si nous regardons les derniers Tales of, avec Berseria, nous avons un changement de génération de consoles, et nous avons donc conçu Arise comme étant attractif pour ce nouveau parc de consoles. Mais nous pensions que ce n’était pas seulement les graphismes qui devraient être adaptés à ces consoles. Nous voulions vraiment créer un produit qui soit bâti pour les nouvelles technologies, et donc ce n’est pas seulement un nouveau regard que l’on porte, mais également une nouvelle construction dans le développement que l’on adopte. Nous nous sommes malgré tout assuré que toutes les caractéristiques typiques des Tales of soient aussi présentes. »

Pas de quoi pour autant penser que Tales of Arise est un produit conçu exclusivement pour la nouvelle génération. Par ailleurs, il a toujours été question de la génération PS4/Xbox One, étant donné que le projet à démarré sur ces plateformes :

« Nous avons pris la PS4 en tant que base, et durant le développement, la PS5 est sortie, et nous avons essayé de construire le jeu avant tout pour profiter de toute la technologie de la PS4. Avec la sortie de la PS5, cela permet d’ajouter encore plus de confort de jeu, et c’est vraiment quelque chose que l’on va rechercher pour la suite. »

En parlant de suite justement, Yusuke Tomizawa avait déjà déclaré qu’il n’y aurait pas suite directe à Tales of Arise, mais est-ce que l’on peut penser que le prochain opus sortira exclusivement sur next-gen ?

« C’est une question difficile à répondre pour le moment. Nous n’avons pas encore planifié quand nous allions sortir le prochain Tales of, ni ce à quoi il devrait vraiment ressembler. Notre but est évidemment de toucher encore plus de fans de JRPG qui recherchent des jeux portés sur l’histoire et sur des personnages forts. Donc cela dépend peut-être de jusqu’où peut s’étendre le parc de la PS5 et de la Xbox Series jusqu’à la prochaine sortie. Mais nous gardons vraiment en tête que le prochain jeu va s’améliorer en utiliser ces nouvelles technologies. »

La question de l’audience touchée par Arise est visiblement centrale, et si Yusuke Tomizawa parle de toucher plus de public, c’est aussi grâce à un ton et une ambiance quelque peu différente des anciens épisodes :

« Nous sommes maintenant à un point où nous sommes au 25 ans de la série, alors il était nécessaire pour nous aussi de « grandir » avec le public. C’est pour cela que la narration est définitivement plus mature, et ce n’est qu’une seule partie de ce pourquoi nous sommes parties dans cette direction. Nous voulions aussi être en communication avec le monde entier, et montrer que la série a grandi depuis ces 25 dernières années. »

Son expérience en tant que producteur, et sa vision de fan

Histoire d’aborder des questions un peu plus personnelles, nous avons alors demandé à Yusuke Tomizawa si certaines features du jeu n’avaient pas survécu au développement. C’est notamment le cas du monde ouvert, qui était bien pensé au début du projet :

« Oui bien sûr, il y a plein de fonctionnalités et de directions dont nous avions parlé au début du développement. Pour citer un exemple, nous pensions au concept de l’open-world, mais nous ne sommes finalement pas allé dans cette direction pour s’orienter vers une aventure plus portée par sa narration. Mais je pense que cette première idée de monde ouvert est reflétée dans la structure des terrains, avec beaucoup d’exploration. »

Tales of Arise marque également une grande étape dans sa carrière, après avoir été producteur de la série God Eater et Code Vein. Des expériences dont il a beaucoup appris, mais qui changent de celle acquise sur le JRPG :

« C’était vraiment quelque chose de rafraichissement pour moi de me livrer complétement pendant 5 ans au développement de Tales of Arise. C’était une grande expérience pour moi de travailler sur une JRPG durant tout ce temps. J’espère avoir réussi à retransmettre ce que j’aime personnellement dans ces jeux [Les Tales of], et j’ai vraiment aimé être plus en communication avec les fans. »

Lui aussi est d’ailleurs un fan de la série, forcément. L’occasion pour nous de lui demander, en tant que fan et non en tant que producteur, quel épisode il aimerait voir revenir, avec un remaster ou un remake :

« C’est vraiment difficile pour moi de répondre, car en tant que producteur, je ne serais pas capable de répondre à cette question, donc je vais vraiment donner un point de vue personnel en tant que fan de la série Tales of. Même en faisant cela, il y en a tellement auxquels je pense. Je pense tout d’abord à ceux du début de la 3D, comme Tales of Symphonia ou Tales of the Abyss, que j’aimerai voir à quoi ils pourraient ressembler via des remasters avec les nouvelles technologies. Pour les épisodes 2D, Tales of Destiny. Je pense qu’il y a vraiment une attirance différente pour ces jeux, et personnellement, j’aimerai savoir ce que cela fait d’y jouer dans un nouvel environnement. »

Toujours en tant que fan, nous lui avons demandé s’il aimerait voir un anime Tales of Arise arriver un jour ou l’autre, comme Tales of Zestiria :

« Oui, personnellement j’aimerais, car la qualité des séquences animées dans le jeu est vraiment très bonne. J’aimerais beaucoup voir l’histoire via une série. En tant que producteur, je peux dire que ce n’est pas prévu pour le moment, mais je pense que dans le futur, c’est quelque chose que je vais pousser, d’avoir cette relation entre anime et jeu. »

Nous remercions Yusuke Tomizawa pour sa gentillesse et pour avoir accepté cette interview. Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à notre nouvel aperçu.