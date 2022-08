I See Red : Un nouveau roguelite à découvrir avec 10 minutes de vidéo

Des roguelites, on en mange à toutes les sauces ces dernières années, et ce n’est pas près de s’arrêter. On continue d’en découvrir tous les jours, comme aujourd’hui avec I See Red, la première production du studio argentin Whiteboard Games, qui s’est associé avec le géant Gameforge (Ogame, Sword of Legends Online) pour publier le jeu à travers le monde. On découvre dix minutes de gameplay pour bien nous mettre dans l’ambiance et bien nous faire comprendre les ambitions du titre.

En rouge et noir

I See Red nous présente un univers dystopique futuriste, dans lequel notre personnage partira en quête d’une vengeance, qui va laisser bien des cadavres derrière lui. Que ce soit des robots, des extraterrestres, ou même des humains, notre protagoniste laissera beaucoup de victimes dans son sillage, s’il n’est pas le premier à mourir.

Le gameplay du jeu favorise aussi bien les combats à distance que rapprochés, notamment avec un grappin à utiliser pour réduire la distance entre le personnage et l’ennemi. Roguelite oblige, la mort sera très présente, mais elle sera aussi l’occasion d’améliorer notre héros pour avoir de meilleures chances ensuite.

Pour le moment, la sortie de I See Red est prévue pour cette année, sur Steam et Epic Games Store.