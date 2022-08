I See Red

I See Red est un roguelite en vue isométrique qui met en scène une histoire de vengeance, avec un personnage qui ne reculera devant personne pour accomplir son objectif. Le clonage permet de continuer l'aventure à chaque mort, tandis que l'on gagne des capacités au fur et à mesure de nos échecs. La disposition des décors change selon les tours, et vous pourrez trouver de nouvelles façons de tuer vos adversaires, notamment avec un grappin pour se rapprocher d'eux rapidement.