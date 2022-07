OGame sortira une énorme extension avec « Formes de vie » à l’occasion de son 20eme anniversaire

OGame est un célèbre jeu de stratégie en temps réel et massivement multijoueur sur navigateur qui fête ses 20 ans cette année. A l’occasion de cet évènement festif, Gameforge lancera très bientôt une grosse extension pour le jeu : « Formes de vie », soit Lifeforms dans sa version originale. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le contenu à venir.

Qu’est-ce qu’OGame ?

Petit rappel rapide de ce qu’est OGame si jamais vous en entendez parler pour la première fois. OGame est un MMO spatial disponible en free-to-play et jouable sur navigateur web (mais aussi bientôt sur smartphone via une application). Il vous suffit simplement de vous inscrire sur le site officiel et vous tomberez ensuite sur la page principale du jeu. Après avoir choisi parmi l’un des trois classes proposées, le titre vous expliquera les bases. Tout se fait uniquement avec de simples clics de souris.

Pour résumer grossièrement, même si l’ensemble est plus profond, Ogame repose sur trois matières : le métal, le cristal et le deutérium. Des denrées qu’il faut récolter en installant des mines afin de créer des vaisseaux, des infrastructures ou encore des armes. Le but est donc de prospérer pour monter le plus haut possible dans les classements. Nous avons ainsi un classement à points (basé sur la dépense en ressources dans les créations précédemment mentionnées et d’autres), un classement économique, un classement militaire et un classement de recherche.

L’un des plaisirs du soft est d’établir des stratégies pour emmagasiner des ressources. L’approche militaire est par exemple l’une d’elle puisque vous pouvez attaquer les vaisseaux d’autres joueurs, cependant les débutants bénéficient d’une protection contre les gros joueurs plus puissants.

L’extension « Formes de vie », le cadeau pour les 20 ans

Cette année, OGame va avoir droit à la plus grosse extension de son histoire avec « Formes de vie ». Comme son nom l’indique, elle introduira des peuples extraterrestres permettant de créer de toutes nouvelles stratégies grâce à des constructions et technologies uniques. Vous pourrez installer ces formes de vie sur votre planète et en choisissant leur plan de carrière, vous pourrez améliorer le rendement de vos secteurs. Les mineurs amélioreront l’extraction des ressources et la production ou encore les empereurs va-t-en-guerre construiront des flottes militaires surpuissantes.

Il sera également possible de les transformer en explorateur afin qu’ils découvrent d’autres races aliens pour étendre sa civilisation et de surcroit son empire. Voici les quatre espèces qui débarqueront avec cette nouvelle extension :

Humains : cette forme de vie est disponible pour tous les joueurs dès le début. Grâce au développement de la propulsion hyperspatiale au XXIe siècle, les Humains se sont répandus partout dans l’univers. Ils s’entendent bien avec les autres peuples et ainsi parviennent à entretenir d’excellentes relations commerciales. Les Humains sont polyvalents et offrent aux joueurs un premier aperçu des différentes technologies. Ils sont le seul peuple à pouvoir découvrir d’autres formes de vie.

Roctas : cette forme de vie habite des planètes inhospitalières dont l'orbite est proche de leur soleil. Avec un métabolisme ralenti et une peau minérale, ces êtres résistent à des chaleurs extrêmes. Les Roctas sont des mineurs habiles et permettent une production accrue de ressources et d'énergie. Ils ont également la capacité de convertir en ressources les flottes détruites lors d'attaques sur leurs planètes.

Mécas : contrôlés par une intelligence artificielle dénuée d'émotions, les Mécas ont pour seul objectif d'asservir toutes les autres formes de vie, de voler leurs ressources et d'améliorer leur propre production. Ils se reproduisent plus rapidement que les autres formes de vie, car ils sont fabriqués dans des usines. Les avantages et les capacités des Mécas leur permettent d'accélérer la construction des vaisseaux. De plus, ils récupèrent plus de vaisseaux avec une puissance de combat plus élevée dans les batailles.

Kaeleshs : en raison de leur soif innée de découverte, la plupart des Kaeleshs passent leur vie à voyager à travers l'univers infini à la recherche de leurs semblables. Ils sont spécialisés dans les technologies améliorant l'exploration. Par conséquent, ils mènent des expéditions et des recherches plus rapidement, ce qui leur permet d'obtenir plus de ressources. Les Kaeleshs ont développé une compréhension profonde de l'univers, ils créent des lunes avec une plus grande probabilité et agrandissent les lunes des planètes qu'ils peuplent.

Grace à l’arrivée de ces êtres dans le MMO, nous aurons aussi droit à du contenu lié à eux. On peut ainsi s’attendre à 48 nouveaux bâtiments (12 par forme de vie), 72 nouvelles technologies (18 par formes de vie) et 2 nouvelles ressources. Les formes de vie sont comptabilisées comme une ressource, de même que la production alimentaire qui permet de les maintenir en vue. La gestion de ce facteur sera donc primordiale lors de votre aventure.

L’extension « Formes de vie » sera disponible dans les prochaines semaines sur OGame. Sachez également qu’à l’avenir, OGame sera également disponible sur smartphones et tablettes iOS et Android. En attendant la sortie officielle, il est possible de participer à la bêta.