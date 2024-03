Hyper Light Breaker devrait entrer en accès anticipé dès cet été

Des jeux de type rogue-like/lite attendus pour cette année, il commence à y en avoir un paquet même si toute l’attention semble être tournée vers Hades 2. Le jeu de Supergiant Games monopolise évidemment l’attention mais il ne faudrait pas oublier un certain Hyper Light Breaker, développé par le studio Heart Machine à qui l’on doit Hyper Light Drifter ou encore Solar Ash. Fort de ces expériences, l’équipe en charge de ce nouveau a bien l’intention de bâtir son projet le plus ambitieux, et on pourra en découvrir une partie d’ici quelques mois.