Hyper Light Breaker débute son accès anticipé aujourd’hui et nous le fait savoir avec une nouvelle vidéo

Le début d’une aventure périlleuse pour Heart Machine

Dès aujourd’hui via Steam, Hyper Light Drifter sera jouable pour celles et ceux qui souhaitent donner une chance à hack’n slash roguelite coopératif en monde ouvert (ça fait beaucoup de mots-clés) qui se situe dans le même univers que Hyper Light Drifter. On le découvre une dernière fois grâce à un trailer de lancement qui nous présente les mécaniques de ce projet qui sera amélioré au fil du temps via de nombreuses mises à jour.

Vous l’aurez compris à la lecture de cette vidéo, si Hyper Light Breaker peut être apprécié en solo, il a surtout été conçu pour être joué à plusieurs en coopération afin de venir à bout des défis les plus difficiles de l’Overgrowth. Vous serez plongés au sein de mondes conçus de manière procédurale et votre but sera d’aller renverser le Roi des Abysses, du moins si vous réussissez à construire le build le plus puissant à votre disposition.

Alx Preston, directeur créatif sur le jeu, s’est exprimé sur l’importance de cette sortie pour Heart Machine :

« Après tous les rebondissements des deux dernières années, c’est un moment majeur et incroyable pour nous tous chez Heart Machine. Nous tenons à remercier notre fantastique communauté, nos amis et nos collègues pour leur soutien affectueux qui nous a permis d’en arriver là. Mais les choses ne s’arrêtent pas là, nous aimerions que le plus de joueurs possibles se lancent dans le jeu et nous fassent part de leurs commentaires ! Les commentaires des joueurs sont extrêmement importants pour nous, nous avons donc vraiment hâte de travailler avec la communauté pour continuer à faire évoluer Hyper Light Breaker tout au long de l’accès anticipé afin de le rendre aussi meilleur que possible, avant la version 1.0. »

On ne sait pas encore combien de temps va durer cet accès anticipé. On imagine qu’à terme, le titre devrait également sortir sur d’autres plateformes.