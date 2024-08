Nouveau nom, nouvelle ère, nouveau contenu

Hunt: Showdown 1896 arrive effectivement avec une mise à jour assez gigantesque, et le fait savoir via son trailer de lancement. La production de Crytek nous offre dans un premier temps un nouveau biome avec Mammon’s Gulch, situé dans le Colorado. Ce seront pas moins de 16 complexes uniques qu’il y aura à visiter, entre des mines et des villes incendiées, où vous devrez comme toujours mener à bien votre chasse face à quelques créatures surnaturelles peu recommandables.

En parlant de créatures surnaturelles, vous devrez vous frotter à un nouvel ennemi, le Hellborn. Cette créature de feu issue des profondeurs de Mammon’s Gulch est redoutable et brûle tout sur son passage. La bête peut également pousser des cris stridents, ce qui attirera logiquement les autres chasseurs qui sont eux aussi à la recherche du butin. En sus, notez qu’un nouvel événement nommé terre brûlée fera son apparition, et vous fournira davantage de lore pour le soft.

Cerise sur le gâteau, étant donné que Hunt: Showdown 1896 est aussi disponible sur PS5 et Xbox Series X|S en plus de la mouture PC, sachez que le titre intégrera une nouvelle technologie avec le Cryengine 5.11. Celle-ci apporte de nouvelles animations et textures, mais également une bande-son largement améliorée. Vu la qualité audio exceptionnelle de la version précédente, il nous tarde de voir à quel point cet aspect a été amélioré pour le rendre encore plus immersif.

Parmi les autres ajouts, Hunt: Showdown 1896 s’est fait un petit lifting. En plus d’une amélioration graphique et sonore, le bébé de Crytek s’est aussi vu retoucher en ce qui concerne son gameplay, mais aussi ses gunfights en général. De quoi redécouvrir le jeu sous un autre angle. Notez pour finir que le soft est jouable gratuitement ce weekend, jusqu’au 18 août exactement, uniquement sur PC via Steam.

Hunt: Showdown 1896 est disponible maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez relire par ailleurs notre test de l’époque, si vous voulez vous laisser convaincre.