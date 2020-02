Hunt : Showdown lance sa sortie sur PS4 et Xbox One en vidéo

Déjà disponible depuis belle lurette sur PC, le FPS multijoueur et horrifique Hunt : Showdown développé par Crytek est enfin de sortie en version physique sur PS4 et Xbox One.

Hunt : Showdown enfin disponible pour les joueurs consoles

Depuis hier soit le 18 février, Hunt : Showdown est officiellement disponible en version physique sur PS4 et Xbox One, après une sortie sur PC le 27 Août dernier via Steam. Du coup, quoi de plus normal que de fêter cette sortie officielle sur consoles via un nouveau trailer de lancement pour le titre sur consoles, qui pèse la bagatelle de 25 Go.

Le soft vous met dans la peau d’un chasseur de primes, dans une Louisiane de 1895. Dans une formule PvE et PvP, votre objectif dans chaque partie sera de traquer votre proie qui ne sont autre que des monstres démoniaques peu ragoûtants, et récupérer la précieuse prime de cette dernière. Vous devrez ensuite vous extraire de la map à travers une palanquée d’ennemis démoniaques contrôlés par l’IA, mais aussi d’autres chasseurs de primes contrôlés par des joueurs qui voudront forcément s’emparer de la fameuse prime.

Un bon petit FPS multijoueur coopératif et compétitif avec une ambiance far west/horrifique à se mettre sous la dent en somme, et qui s’est récolté soit dit en passant une bonne note dans notre test. Rappelons également qu’un DLC nommé Fire Fight est sorti récemment pour 7.99 €, et contient seulement deux skins d’armes. Ça paraît cher certes, mais sachez que tous les bénéfices de ce DLC seront reversés en faveur du soutien à l’Australie face aux terribles incendies qui ont eu lieu récemment.

Pour rappel, Hunt : Showdown est disponible maintenant sur PC, PS4 et Xbox One.