Hot Wheels Unleashed montre ses bolides de légende

Attendu pour la fin septembre, Hot Wheels Unleashed est sans aucun doute attendu par tous les amateurs de petits bolides ou qui aiment les jeux de course fun. Après avoir présenté son éditeur de circuits en vidéo, le titre montre désormais de nouveaux bolides dans une nouvelle bande-annonce.

Lâchez les légendes

Rien de bien croustillant à se mettre sous la dent mais c’est l’occasion de voir quelques séquences de jeu supplémentaires mais surtout de découvrir des véhicules de légendes tels que la DeLorean, le Party Wagon ou encore la Batmobile. Le studio Milestone nous liste d’ailleurs une partie des bolides que l’on pourra conduire :

Véhicules pop culture

Le Party Wagon

Snoopy

K.I.T.T.

La DeLorean de Retour Vers le Futur

La Batmobile

Véhicules OEM

Audi R8 Spyder

Audi Sport Quattro

’55 Chevy

Copo Camaro

’71 El Camino

’69 Dodge Charger Daytona

RAM 1500 Rebel

FIAT 500

’32 Ford

1956 Ford Truck

2018 Ford Mustang GT

Humvee

Honda S2000

2020 Koenigsegg Jesko

Mini Cooper S Challenge

Rappelons que Hot Wheels Unleashed sortira à la rentrée, le 30 septembre, sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Vous pouvez dès à présent le précommander au meilleur prix ou consulter notre aperçu pour en savoir plus.