Hot Wheels Unleashed présente son éditeur de circuits en vidéo

Depuis son annonce, Hot Wheels Unleashed a présenté quelques circuits rempli de looping et d’autres obstacles délirants, mais le jeu ne se contentera pas de proposer uniquement des tracés déjà établis. Milestone nous montre ainsi en vidéo que l’on aura la possibilité de créer nos propres circuits en jeu.

L’heure est à l’assemblage de circuits

Ces deux vidéos s’attardent donc sur l’éditeur de circuits, avec les différents outils qui sont mis à la disposition des joueurs et joueuses. On pourra alors sélectionner l’environnement dans lequel on souhaite placer notre tracée, avant de construire via plusieurs types de rampes, de décors et d’obstacles.

Les courbures des virages pourront aussi être réglés, tout comme la couleur et les motifs présents sur la route. De quoi offrir de vrais circuits bien différents avant de les partager.

Hot Wheels Unleashed est prévu pour le 30 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Switch. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu pour en apprendre plus.