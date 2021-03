Hot Wheels Unleashed est disponible en précommande

Annoncé le mois dernier, Hot Wheels Unleashed a ravivé des souvenirs à beaucoup de monde puisque le jeu est une adaptation des célèbres jouets alliant petites voitures et circuits pour des courses à grande vitesse. Mattel et le studio Milestone se sont donc associés pour nous offrir ce titre qui a l’air assez prometteur.

Où précommander Hot Wheels Unleashed ?

En plus de réserver votre copie en avance, vous irez peut-être lorgner sur l’édition collector proposant carrément une véritable voiture (miniature évidemment sinon son prix se compterait en milliers d’euros). Ainsi le jeu proposera deux éditions : une édition standard Day One et une édition Challenge Accepted.

Actuellement, c’est Amazon qui propose le prix le plus attractif pour cette dernière version avec 49.99€ au lieu de 69.99€. L’édition Challenge regroupe le jeu, un modèle réduit Bone Shaker, un steelbook, un post, et un pass en jeu avec plus de 15 véhicules, items de personnalisation et d’autres bonus.

Même chose pour la version PS5 de l’édition Day One qui passe à 39.99€ au lieu de 49.99€ :

Notez également que vous recevrez deux voitures bonus (dans le jeu) si vous le précommandez : la GT-Scorcher et la Track Manga. Hot Wheels Unleashed sortira le 30 septembre 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.