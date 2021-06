Aperçu Hot Wheels Unleashed – Toujours plus vite en jeu vidéo ?

En février dernier, Milestone, que l’on connait surtout avec la série des MotoGP, avait surpris son monde en annonçant Hot Wheels Unleashed, un jeu de course basé sur l’un des jouets qui a sans doute marqué l’enfance de nombreuses personnes. Cette annonce avait donc de quoi susciter la curiosité des amateurs de conduite d’autant que les italiens nous avaient promis un rendu fidèle à la marque de jouet américaine Mattel.

Grâce à une session proposée par le studio, nous avons pu jouer à une version preview sur PC afin de vous livrer nos premières impressions. Il sortira ensuite en version complète le 30 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Switch.

Le Toy Story des bagnoles

Hot Wheels Unleashed se présente comme un jeu de course arcade voulant donner de bonnes sensations de vitesse et un rendu qui nous immerge dans le monde des jouets. On se rappelle tous du slogan qui passait à la fin de chaque publicité « Hot Wheels, toujours plus vite », et on peut dire qu’il ne l’a pas volé ici avec des sensations qui nous ont plutôt rassuré. Avec cette version preview, nous n’avions accès qu’aux courses rapides contre l’IA mais cela nous a tout de même donné l’occasion de bien jauger le gameplay.

Si vous fuyez les simulations un peu trop compliquées en matière de conduite, Hot Wheels sera le titre à posséder si vous voulez simplement faire des courses endiablées sans prise de tête sur des circuits originaux. Mais on ne peut pas uniquement le résumer à ça car impossible de rester de marbre face à cette esthétique qui rend bien hommage aux jouets de notre enfance. Que ce soit au niveau des voitures, des circuits ou encore des décors, l’immersion visuelle est respectée. Les lumières, les textures ou encore les reflets offre un rendu assez bluffant.

On pense en particulier aux différents bolides très détaillés, qui profitent de looks variés et qui sont bien évidemment des reproductions fidèles des jouets d’origine. Nous avons ainsi le choix entre une soixantaine de véhicules avec des voitures de courses assez classiques ou bien des choses plus loufoques comme la voiture hot-dog, le dinosaure, le tank ou encore l’auto-tamponneuse.

Un jeu de course arcade efficace

Il ne s’agit pas que de différences visuelles puisque chaque machine possède des statistiques propres donnant des forces et des faiblesses. Nous avons ainsi : la vitesse, la puissance de freinage, l’accélération, et la maniabilité que l’on peut observer via des jauges durant la sélection. Toutefois, on espère que le titre pourra imposer certains véhicules selon les circuits dans le jeu final puisque l’on imagine que beaucoup opteront pour les véhicules légendaires qui sont bien au-dessus du lot en matière de performance. L’autre caractéristique concerne le boost qui varie selon les bolides avec ceux que l’on peut emmagasiner pour profiter de courtes accélérations millimétrées ou bien ceux qui offrent une longue jauge afin de doser comme on le souhaite.

L’autre attrait de Hot Wheels Unleashed sont les circuits qui proposent bon nombre de configurations amusantes. Bien que nous n’ayons pas eu accès à l’éditeur de circuits, on imagine que la communauté pourra créer des choses assez folles à l’image d’un Trackmania. Ceux proposés dans cette version sont tout de même de belles vitrines avec des décors qui mettent l’accent sur la miniaturisation et cette immersion du jouet : un skatepark, un campus, un garage ou bien des gratte-ciels était présents dans cet aperçu.

Avec une division en trois difficultés (facile, moyen et difficile), vous pouvez y aller à votre rythme mais on prend vite du plaisir à foncer à toute berzingue et à déraper façon Initial D dans des virages bien serrés. D’autres joyeusetés vous attendent puisque l’on aura également des sauts, des loopings, des accélérateurs, et des pièges pour nous ralentir (comme l’insupportable araignée qui lance des toiles collantes). Nous avons encore des doutes au niveau des collisions qui sont parfois assez bizarres, mais globalement le fun était présent.

Pour ce type de jeu, on imagine que le mode en ligne sera très privilégié et il nous tarde d’affronter d’autres pilotes sur ce terrain, mais surtout d’expérimenter la créativité des joueurs et joueuses avec des circuits bourrés d’imagination. Sachez également que le soft propose un mode « écran partagée » pour deux joueurs.

Précisons enfin que n’avons eu accès qu’à une partie du contenu puis qu’il y aura d’autres environnements (40 circuits officiels en tout) à la sortie du jeu ainsi qu’un mode carrière, un mode Time Attack, et ce que l’on a évoqué plus haut avec le multijoueur hors ligne et en ligne, et bien sûr l’éditeur de circuit. Les développeurs ont aussi annoncé qu’il n’y aurait aucune forme de microtransactions.