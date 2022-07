Hogwarts Legacy : L’édition collector en fuite, bientôt l’annonce de la date ?

On est maintenant dans la deuxième moitié de l’année et on a toujours pas d’informations claires sur la sortie de Hogwarts Legacy. Warner Bros nous a promis que le titre devrait arriver aux alentours des fêtes de fin d’année, mais toujours pas de date claire en vue. Pourtant, des bonus de précommandes et des DLC commencent petit à petit à fuiter autour du jeu, et c’est une nouvelle fois le cas aujourd’hui avec un bout de l’édition collector du jeu.

Une édition collector qui se confirme

C’est encore une fois sur Reddit que l’on a pu voir ce leak passer, toujours en provenance de fichiers cachés au sein du site officiel de Hogwarts Legacy.

On savait déjà que le jeu serait vendu dans une édition Deluxe numérique, mais on découvre maintenant une édition collector pour Hogwarts Legacy, qui est a priori bien physique. Cette dernière est en effet rattachée à des liens vers des sites de revendeurs américains, pas de doute sur son existence donc.

On y voit les mêmes bonus ou presque que dans l’édition Deluxe, sauf pour la baguette et le « steel case » qui sont uniquement dans la collector, de quoi penser qu’il s’agit ici d’objets physiques. Ces objets avaient été dénichés sur le site par le passé, mais on en a une nouvelle confirmation aujourd’hui.

L’annonce de la date se prépare ?

Avec l’édition collector qui se prépare de plus en plus, on peut imaginer que Warner Bros se prépare à accélérer un grand coup dans la communication autour du jeu.

Avec une telle annonce, l’éditeur pourrait relancer l’intérêt autour des précommandes du jeu, tout en profitant de ce temps de parole pour enfin donner la date de sortie du jeu. Après tout, cette édition collector contient un accès au jeu 72 heures avant sa sortie, il serait donc important de savoir quand le jeu sortira avant de passer à la précommande pour ce bonus.

Hogwarts Legacy sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch à la fin de l’année 2022.