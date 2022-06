Accueil » Actualités » Hogwarts Legacy : Des DLC et des bonus de précommande découverts via une fuite

Depuis son State of Play diffusé durant le mois de mars, Hogwarts Legacy est resté assez discret, et même s’il nous promet une sortie en 2022, on a toujours aucune date à l’horizon. Alors en attendant de nouvelles informations au sujet de ce titre, certains fans de la licence Harry Potter se sont amusés à fouiller le code du site officiel du jeu afin d’y dénicher quelques bribes d’informations qui concernent les bonus de précommandes et de futurs DLC.

Déjà des DLC pour Hogwarts Legacy ?

Relayées sur Reddit, ces nouvelles informations mentionnent l’existence de certains contenus pour le jeu, qui seraient notamment liés à une édition Deluxe Digitale pour Hogwarts Legacy. On y voit la mention d’un accès au jeu 72 heures en avance, certainement en cas de précommande, ainsi que de nombreux bonus :

Une robe Kelpie (certainement aux couleurs de la créature du même nom)

Un « steel case », qui peut avoir plusieurs significations, mais qui pourrait aussi être un steelbook

Une monture Sombral

Des packs esthétiques liées aux Forces du Mal

Une baguette ancienne et spéciale (là encore, difficile de savoir si on parle d’un objet in-game ou physique)

Pour les objets numériques, est-ce que cela voudrait dire qu’il faudrait se procurer une édition spéciale pour y avoir accès ? Car, rappelons-le, aucune microtransaction ne devrait être présente, si l’on en croit les dernières déclarations du studio.

Tout cela peut changer, et ces éléments ne seront a priori qu’esthétiques, mais la question se pose. A moins qu’il ne s’agisse que d’objets que l’on débloque plus rapidement avec ces éditions, mais qui restent accessibles à tous.

Hogwarts Legacy sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch à la fin de l’année 2022.