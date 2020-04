Hitman : The Complete First Season est disponible gratuitement sur PS4

Après avoir lancé le programme Play At Home il y a deux semaines et révélé les jeux du PS Plus du mois de mai hier, Sony continue de gâter les possesseurs de la PlayStation 4 en offrant gratuitement l’intégralité de la première saison de Hitman dès aujourd’hui sur le PlayStation Store.

L’Agent 47 vous attend

Développé par IO Interactive et édité par Square Enix, le jeu d’action et d’infiltration mettant en scène le célèbre Agent 47 a été commercialisé en 2016 au format épisodique. La saison 1 regroupe le Prologue, les missions de Paris, Sapienza, Marrakech, Bangkok, du Colorado et d’Hokkaido ainsi que les contrats bonus, « Les Six de Sarajevo. »

Notez que, si vous possédez déjà un épisode du titre, il suffit de vous rendre dans votre bibliothèque PS4 pour obtenir et télécharger les autres.